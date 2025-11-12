Zi neagră pentru familia și prietenii lui Horia Moculescu. Anunțul trist despre decesul regretatului compozitor l-a făcut fiica sa, Nidia. Problemele de sănătate ale acestuia se acutizaseră, iar ultimele zile și le-a petrecut la terapie intensivă la spitalul Matei Balș. Printre oamenii apropiați lui Moculerscu se numără și cuplul Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Din păcate, maestrul nu a mai apucat să se bucure de un concert dedicat lui și să-și asculte piesele cântate de Aurelian Temișan.

Concertul „Anii mei – toamna moculesciană”, inițial anunțat ca omagiu adus marelui compozitor Horia Moculescu, devine un tribut în memoria sa. Plecarea maestrului astăzi, pe 12 noiembrie 2025, a transformat acest eveniment într-o seară specială de reculegere, respect și lumină pentru un artist care a definit un stil, o epocă și o bucată importantă din sufletul muzicii românești.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan s-au numărat printre primele persoane care au aflat că Moculescu a pierdut lupta cu viața.

“Vestea plecării lui Horia ne întristează peste măsură. De câteva ore ne gândim cum să continuam să îi dăruim bucuria cu care i-am pregătit concertul omagial. ( Horia a fost prezent la toate deciziile alegerii pieselor). Sunt sigură că sufletul lui rămâne încă aici lânga noi și că pe 19 vom duce mai departe moștenirea lui cu emoție cu recunoștință și cu dragoste. Alături de noi în sală și pe scenă sper să fie toți cei care l-au prețuit pe Horia pentru ceea ce a fost, pentru ceea ce a dăruit. Dumnezeu sa îl odihnească și noi să îi prețuim memoria”, a declarat, pentru CANCAN.RO, soția lui Aurelian Temișan.

„Anii mei – toamna moculesciană nu este doar un spectacol. Este ceea ce pot face, astăzi, din cel mai curat loc al sufletului meu. E felul meu de a spune mulțumesc unui om care a lăsat urme adânci în muzica românească. Am pregătit acest concert pentru bucurie. Astăzi îl cântăm pentru eternitate”, spune Aurelian Temișan.

Acest concert devine pe 19 noiembrie iubire transformată în acțiune: o seară caritabilă dedicată bunăstării psihice a copiilor și adolescenților, în numele celui care a dăruit publicului muzică luminoasă, generoasă și curată.

