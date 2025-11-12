Acasă » Exclusiv » Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în memoria regretatului compozitor | EXCLUSIV

Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în memoria regretatului compozitor | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 12/11/2025 | 13:01
Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în memoria regretatului compozitor | EXCLUSIV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Zi neagră pentru familia și prietenii lui Horia Moculescu. Anunțul trist despre decesul regretatului compozitor l-a făcut fiica sa, Nidia. Problemele de sănătate ale acestuia se acutizaseră, iar ultimele zile și le-a petrecut la terapie intensivă la spitalul Matei Balș. Printre oamenii apropiați lui Moculerscu se numără și cuplul Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Din păcate, maestrul nu a mai apucat să se bucure de un concert dedicat lui și să-și asculte piesele cântate de Aurelian Temișan.

Concertul „Anii mei – toamna moculesciană”, inițial anunțat ca omagiu adus marelui compozitor Horia Moculescu, devine un tribut în memoria sa. Plecarea maestrului astăzi, pe 12 noiembrie 2025, a transformat acest eveniment într-o seară specială de reculegere, respect și lumină pentru un artist care a definit un stil, o epocă și o bucată importantă din sufletul muzicii românești.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan s-au numărat printre primele persoane care au aflat că Moculescu a pierdut lupta cu viața.

Monica Davidescu, despre vestea tristă legată de dispariția lui Horia Moculescu

Vestea plecării lui Horia ne întristează peste măsură. De câteva ore ne gândim cum să continuam să îi dăruim bucuria cu care i-am pregătit concertul omagial. ( Horia a fost prezent la toate deciziile alegerii pieselor). Sunt sigură că sufletul lui rămâne încă aici lânga noi și că pe 19 vom duce mai departe moștenirea lui cu emoție cu recunoștință și cu dragoste. Alături de noi în sală și pe scenă sper să fie toți cei care l-au prețuit pe Horia pentru ceea ce a fost, pentru ceea ce a dăruit. Dumnezeu sa îl odihnească și noi să îi prețuim memoria”, a declarat, pentru CANCAN.RO, soția lui Aurelian Temișan.

Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în decembrie 2025
Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în...
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!

„Anii mei – toamna moculesciană nu este doar un spectacol. Este ceea ce pot face, astăzi, din cel mai curat loc al sufletului meu. E felul meu de a spune mulțumesc unui om care a lăsat urme adânci în muzica românească. Am pregătit acest concert pentru bucurie. Astăzi îl cântăm pentru eternitate”, spune Aurelian Temișan.
Acest concert devine pe 19 noiembrie iubire transformată în acțiune: o seară caritabilă dedicată bunăstării psihice a copiilor și adolescenților, în numele celui care a dăruit publicului muzică luminoasă, generoasă și curată.

CITEȘTE ȘI: BREAKING! A murit Horia Moculescu. Anunțul trist, făcut de fiica sa

CITEȘTE ȘI: De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
„Doar prieten” cu Mădălina Ghenea, cu fosta a rămas pe Instagram. A venit să “o susțină” în România, dar amintirile îl urmăresc
Exclusiv
„Doar prieten” cu Mădălina Ghenea, cu fosta a rămas pe Instagram. A venit să “o susțină” în România,…
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul ”de suflet” al fostului Președinte al României
Exclusiv
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul ”de suflet” al fostului Președinte al…
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după...
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Digi24
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat...
Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în...
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
Click.ro
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă...
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate
Digi 24
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și...
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea ...
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu ...
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu povestea lui
De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani
De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani
Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând
Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând
Cui îi va rămâne toată averea lui Horia Moculescu? Ce se întâmplă cu moștenirea
Cui îi va rămâne toată averea lui Horia Moculescu? Ce se întâmplă cu moștenirea
Veste bună după Turneul Campioanelor: este însărcinată! Fosta rivală a Simonei Halep a făcut anunțul
Veste bună după Turneul Campioanelor: este însărcinată! Fosta rivală a Simonei Halep a făcut anunțul
Vezi toate știrile
×