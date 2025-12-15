Acasă » Știri » Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și facă

Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și facă

De: roxana tudorescu 15/12/2025 | 11:39
Marian Grozavu și-a dorit, iar Bianca Dan de la Insula Iubirii a trecut la fapte! Bruneta s-a ”tunat” înainte de sărbători, făcându-și astfel un cadou atât ei, cât și partenerului de viață care e dat pe spate de rezultat. Despre ce intervenție este vorba? Toate detaliile în articol.

Bianca Dan, una dintre cele mai discutate apariții din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, continuă să atragă atenția publicului prin schimbările spectaculoase de imagine. Cea care a stârnit reacții intense pe micile ecrane este într-un proces continuu de reinventare.

Bianca de la Insula Iubirii a mărturisit că a ajuns recent pe mâna chirurgului și a făcut o schimbare importantă. Fosta concurentă i-a îndeplinit dorința domnului Marian chiar înainte de sărbători.

După ce Marian Grozavu i-a spus că și-o dorește mai voluptoasă, Bianca s-a decis să își facă intervenția de implant mamar. „Corleone”, așa cum este cunoscut din timpul emisiunii la care a participat, este foarte mulțumit de cadoul pe care l-a primit de Crăciun.

Totuși, el susține că Bianca nu ar fi avut nevoie de îmbunătățiri, dar asta a fost dorința lui.

„Nu avea nevoie, dar, știi cum e… Am vrut eu“, a spus Marian Grozavu.

Bianca este cel puțin la fel de mulțumită de schimbare și mărturisește că se simte mai bine ca niciodată cu îmbunătățirea prin care a trecut.

Bruneta ajuns în cabinetul medicului estetician care s-a ocupat și de Ella Vișan. Înainte de intervenție, medicul i-a recomandat să renunțe la fumat pentru ca organismul să se poată vindeca ușor și implanturile să fie perfect compatibile.

×