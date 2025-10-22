Acasă » Exclusiv » Mesajul transmis de ispita Mattia, înainte de lupta cu Marian Grozavu de la RXF: ”Dacă mai veniți o dată la Insula Iubirii, o duc eu acasă pe Bianca”  | EXCLUSIV

Mesajul transmis de ispita Mattia, înainte de lupta cu Marian Grozavu de la RXF: ”Dacă mai veniți o dată la Insula Iubirii, o duc eu acasă pe Bianca”  | EXCLUSIV

De: Beatrice Dumitru 22/10/2025 | 19:02
Mattia îl pune la punct pe Marian, iubitul Biancăi Dan, în ultimul moment! Fix înainte de lupta din cușcă, ispita care aproape i-a sedus partenera la Insula Iubirii îi aruncă vorbe grele concurentului! Italianul are de gând să dea de pământ cu rivalul său și este sigur că va ieși marele învingător al serii!

În Thailanda, Bianca, iubita lui Marian, a petrecut ore în șir alături de ispita Mattia. Deși între cei doi nu au existat atingeri intime sau vreun sărut, cuvintele rostite au părut de ajuns pentru Marian, partenerul brunetei. Când a văzut imaginile din emisiune, bărbatul a luat foc și i-a declarat italianului că nu va lăsa lucrurile așa! Nu mult a fost așadar până când cei doi au ajuns în gala RXF.

Acum, Marian Grozavu și Mattia de la Insula Iubirii promit un spectacol de proporții diseară, fix în cușcă!

Ultima oară am avut confruntarea directă, când am avut interviu, față-înfață. Ne-am adresat niște cuvinte dure, pe care pot să le pun în aplicare, când ii voi muta dinții, din față în spate. Și s-ar putea ca pastele să le mănânce de acum cu paiul, după meci, a declarat concurentul de la Antena 1, alături de antrenorul său, Yamato Zaharia.

Marian vrea revanșa, după ce Mattia aproape i-a sedus iubita, pe Insulă!
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

”O să fii și cu femeia furată, și cu…”

Acum, pe ultima sută de metri, fix înainte de marele eveniment, Mattia nu se lasă și îi închide gura lui Marian Grozavu! La ultimul antrenament, italianul a avut mare grijă să îl pună la respect pe iubitul Biancăi!

Mariane, m-ai provocat! Aici sunt! Abia aștept să ne întâlnim atat! Ce să îți mai zic? Ți-am mai spus deja! O să fii și cu femeia furată, și cu capul bătut! Asta este! Dacă asta îți dorești, eu sunt pregătit, a declarat Mattia cu privire la adversarul său.

Iar asta nu este tot! Cuvintele rele au curs șiroi, dovadă că ispita masculină este extrem de încrezătoare în forțele proprii și știe sigur că va fi marele câștigător al serii.

Acum ne reglăm conturile! Dacă mai veniți o dată la Insula Iubirii, o duc eu acasă pe Bianca, a încheiat Mattia.

Ce-i drept, amândoi par foarte stăpăni pe sine și extrem de înverșunați unul împotriva celuilalt, așadar… Cel mai bun să câștige! Noi rămânem cu ochii pe ei, iar voi, pe noi, căci urmează să vă ținem la curent cu toate detaliile despre lupta dintre concurent și ispită!

Ispita Mattia, cuvinte grele pentru rivalul său, Marian Grozavu!

CITEȘTE ȘI: Nu l-a iertat după ce i-a sedus iubita la Insula Iubirii şi… Marian Grozavu vrea să-l anihileze pe Mattia cu ajutorul lui Yamato Zaharia!

NU RATA: Temerea care i-a zdruncinat încrederea lui Marian Grozavu înainte de duelul cu Mattia. Iubitul Biancăi de la Insula Iubirii nu mai are liniște

