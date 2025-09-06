De ce i-a dat Marian Grozavu 500 de lei Biancăi, la prima întâlnire. Ce trebuia să facă ea cu banii

Bianca Dan și Marian Grozavu au venit la Insula Iubirii pentru a-și redescoperi pasiunea în relație, după trei ani petrecuți împreună. În cadrul preselecțiilor, concurenta a povestit momentul inedit în care s-au cunoscut, iar din prima seară, bărbatul i-a oferit o sumă de 500 de lei, gest care a stârnit multe interpretări.

Bianca și Marian Grozavu sunt unul dintre cuplurile care au acceptat provocarea emisiunii Insula Iubirii, hotărâți să își pună relația la încercare după trei ani împreună. Cei doi și-au dorit să își reaprindă pasiunea și să descopere dacă legătura lor este suficient de puternică pentru a rezista tentațiilor. Povestea lor de început a atras atenția publicului, mai ales printr-un moment neașteptat petrecut chiar în prima seară în care s-au cunoscut, când bărbatul i-a oferit tinerei suma de 500 de lei înainte să plece din club.

Ce trebuia să facă Bianca cu banii de la Marian

Ulterior, Marian a dorit să clarifice situația, explicând într-un videoclip pe TikTok cum s-au petrecut lucrurile. El a povestit că, la finalul serii, Bianca se pregătea să plece, iar el a rămas în club. Dorind să lase o impresie frumoasă și să continue legătura, acesta i-a spus că ar fi vrut să îi cumpere o floare, însă nu a găsit vânzători de trandafiri în acel moment. În loc, i-a oferit o sumă de bani, sugerându-i să își cumpere chiar ea o floare sau un buchet a doua zi.

„Haideți să vă explic cum a fost cu banii în club. Eu când m-am întâlnit în seara aia cu ea în club, ea era la o masă alăturată cu niște prietene. A venit, a dansat cu mine, și la final, ea pleca, eu am mai rămas. A zis: eu mă pregătesc să plec. Atunci eu, vrând să fac un gest frumos, să o impresionez cu ceva, știți că acolo circulă mult fetele alea cu trandafiri, şi n-am avut de unde să-i iau un trandafir.

I-am zis: Bianca, uite, voiam să-ți iau o floare pentru această seară și mi-aş dori să continuăm mâine. Uite Instagramul, să discutăm. Nu am putut să-ți iau flori pentru că nu am găsit pe nimeni, ia niște bani și vreau să-ți iei tu mâine ceva frumos. O floare, un trandafir. Asta a fost chestia cu banii. Nu mai interpretați că am plătit-o. A plecat, am făcut schimb de Facebook și a doua zi am început să vorbim”,

a povestit Marian, pe TikTok.

Ce spune Bianca Dan despre o posibilă sarcină

După finala Insula Iubirii au apărut mai multe zvonuri că Marian și Bianca s-au împăcat fiindcă aceasta ar fi rămas însărcinată. În urmă cu puțin timp fosta concurentă a spus adevărul, fără nicio reținere. Ea și partenerul ei de viață își doresc să devină părinți după ce vor face nunta, eveniment stabilit în anul 2026.

”Să răspund și la întrebarea asta (n.r dacă este însărcinată). Nu, nu sunt însărcinată. Chestia asta a plecat din finala emisiunii. În seara respectivă am făcut o glumă, pentru că atunci când am băut la Insulă am fost mai ”nebună” și de asta a zis Maria ”Tu nu mai bei”, nu pentru că aș fi însărcinată, ci pur și simplu a făcut o glumă. Nu sunt însărcinată. Vă dați seama că atunci când o să fiu o se vadă. Momentan nu sunt”, a spus Bianca Dan pe TikTok.

