Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care Mattia i l-a dat Biancăi Dan. Ispita de la Insula Iubirii a recunoscut abia după finală

Sezonul 9 din Insula Iubirii a adus în prim-plan povești încărcate de emoție, tentații și decizii greu de luat. Printre cele mai discutate momente s-a numărat relația Biancăi Dan și a lui Marian Grozavu, dar și apropierea ei de ispita masculină, Mattia. În timpul filmărilor, acesta i-a oferit unul dintre ceasurile sale prețioase și acum am aflat ce s-a întâmplat cu bijuteria.

Bianca Dan și Marian Grozavu au fost unul dintre cuplurile care au atras atenția telespectatorilor. Ei au venit în Thailanda pentru a-și testa relația de trei ani. De-a lungul celor 21 de zile, Bianca s-a apropiat vizibil de ispita masculină Mattia, cu care a purtat mai multe discuții profunde și revelatoare. Aceste interacțiuni au ridicat semne de întrebare pentru iubitul ei, care a început să se teamă că partenera sa ar putea fi atrasă într-o altă direcție.

La bonfire-ul final, tensiunea dintre cei doi a atins punctul culminant. Marian s-a arătat dispus să o ierte pe Bianca și să continue relația, însă decizia acesteia a luat prin surprindere pe toată lumea. Tânăra a anunțat că preferă să părăsească emisiunea singură. Chiar și așa, acesta nu a renunțat, a mers după ea, iar cei doi s-au împăcat, alegând să își mai ofere o șansă.

Ce s-a întâmplat cu ceasul lui Mattia

Un detaliu care a rămas în memoria fanilor a fost gestul lui Mattia, care i-a oferit Biancăi unul dintre ceasurile sale în timpul filmărilor. Între cei doi exista înțelegerea ca, după terminarea emisiunii, să se întâlnească pentru ca obiectul să fie returnat.

Recent, ispita masculină a clarificat situația și a vorbit deschis despre acel moment, dar și despre experiența sa alături de fosta concurentă. Mattia a spus că și-a primit ceasul înapoi după ce s-au încheiat filmările din Thailanda și că îi respectă decizia Biancăi cu privire la viitor.

„Mi-a dat ceasul înapoi și mi-a urat să am o viață fericită și frumoasă. Urarea s-a adeverit pentru că aveam deja o viață frumoasă. Bianca nu a pierdut nimic, ea a ales. Nu ai cum, și câștigi și pierzi, a fost alegerea ei. Foarte bine. Eu le fac pe ale mele. Respectabil. Nu a pierdut nimic. Nici eu nu am pierdut nimic. Repet, o decizie greșită este mai bună decât o decizie neluată, așa că măcar a luat o decizie, nu a stat printre x,y, z. Sper că am ajutat-o totuși, cu sfaturi, cu ceea ce i-am zis. Sunt sigur. A prins și i-a rănas ceva din toată treaba asta. Am mai vorbit, am mai zis asta. Eu i-am mulțumit pentru tot ce a zis despre mine”, a spus Mattia.

