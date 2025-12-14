Acasă » Știri » Românii, loviți de o nouă scumpire de la 14 decembrie 2025. Cine va plăti mai mulți bani pentru acest serviciu

Românii, loviți de o nouă scumpire de la 14 decembrie 2025. Cine va plăti mai mulți bani pentru acest serviciu

De: Alina Drăgan 14/12/2025 | 20:19
Crește prețul biletelor de tren

Românii sunt nevoiți să suporte noi scumpiri începând cu data de 14 decembrie 2025. Mai exact, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025-2026, prețul biletelor de tren va crește cu aproximativ 10%. Care sunt noile tarife CFR Călători?

Prețul biletelor de tren va crește cu 9,88% începând cu 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025-2026. Ajustarea tarifelor se face automat, conform ratei inflației publicate de INS în Buletinul nr. 260/13.10.2025 și legislației în vigoare.

Biletele se scumpesc la doar patru luni după ultima majorare a tarifelor. Reprezentanții CFR spun că au luat această măsură din cauza creșterii inflației.

„În fiecare an, în această perioadă se face noul mers al trenurilor pe anul viitor. Atunci se stabilește dacă se scumpesc biletele. După datele Institutului Național de Statistică din octombrie știm cu toții că este o inflație mărită, deci prețurile o să suporte o majorare. Am înțeles că majorarea nu este una care să deranjeze foarte tare publicul. E vorba de câțiva lei, până la 20 de lei”, a declarat Ada Meseșan, purtător de cuvânt CFR Călători.

Crește prețul biletelor de tren

Așa cum spuneam, prețul biletelor de tren se majorează cu 10%. De exemplu, un bilet pentru cursa București-Brașov va costa 75 de lei, de la 68 de lei, iar pe ruta București-Constanța, biletul va costa 93 de lei, de la 84 de lei.

De asemenea, CFR Călători a anunțat că o să fie suplimentat și numărul de trenuri puse în circulația. Din data de 14 decembrie vor circula pe zi aproximativ 51.150 de trenuri. 52 dintre trenurile noi vor circula pe rutele internaționale, în timp ce 20 de curse intercity vor face legătura între marile orașe.

Autoritățile anunță și introducerea unor trenuri electrice noi și reluarea legăturilor directe internaționale, inclusiv între București și Budapesta, dar și Viena. Pentru sezonul estival 2026 vor fi introduse patru trenuri noi pe ruta București Nord – Giurgiu – Ruse și retur, contribuind la dezvoltarea mobilității transfrontaliere.

