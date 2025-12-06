După sărbători, potopul taxelor: 2026 vine cu biruri cât casa!

După sărbători potopul de taxe și scumpiri vine peste noi ca apa peste bordeiul prost făcut. După un 2025 în care ne-au lovit pe rând scumpirile la utilități, TVA mărit, carburanți mai scumpi și inflație cât casa, guvernanții au decis că românii n-au plâns destul. Anul 2026 se anunță a fi una dintre cele mai grele încercări ale portofelului: taxe noi, impozite majorate, accize crescute și reforme fiscale care par mai degrabă experimente făcute pe contribuabili. Și, ca de obicei, clasa politică scoate din joben aceleași scuze prăfuite: ba că e criză globală, ba că a fost pandemia, ba că e războiul din Ucraina, ba că n-au avut de ales.

Taxe pe locuințe. Impozitul crește, sănătatea contribuabilului scade

Cea mai usturătoare lovitură vine la imobile. De la 1 ianuarie 2026, românii vor plăti impozite calculate la valoarea reală de piață, conform sistemului e-Proprietatea. Adică dacă piața imobiliară sare în sus, sare și impozitul. Reducerile pentru clădiri vechi dispar complet, așa că blocurile din anii ’60–’70, pe care nici specialiștii nu se mai încumetă să le evalueze la cutremur, devin brusc adevărate „active de lux” pentru fisc. În marile orașe, impozitele se pot dubla sau chiar tripla, iar dacă ai un apartament ceva mai mare, te trezești fără să vrei în lista „bogătașilor” taxați suplimentar. Pentru proprietățile care depășesc 2,5 milioane de lei, apare noul impozit de lux, un fel de amendă pentru îndrăzneala de a deține ceva mai scump decât o garsonieră în Ferentari. Iar dacă aveai două, trei proprietăți moștenite din familie, pregătește-te să devii sponsor oficial al bugetului local.

Mașinile. Poluatorul plătește dar și nepoluatorul plătește, că doar nu era să scape cineva

Impozitele auto se schimbă radical. Mașinile electrice, odinioară copiii favoriți ai politicilor „eco”, sunt taxate acum cu 40 de lei pe an, hibridele își pierd jumătate din reducere, iar motoarele mari sunt penalizate de parcă fiecare cilindru dă propria lui gaură în stratul de ozon. În realitate, diferențele de impozitare sunt atât de mari încât pare că guvernul ne îndeamnă subtil să renunțăm la mașini cu totul și să facem naveta cu autostopul. Sau poate cu trotineta electrică, până când vor introduce și acolo o taxă de „uzare a asfaltului”.

Carburanți, alcool și tutun. Lupta guvernului cu viciile? Pentru sănătatea noastră!

De parcă viața nu era deja destul de scumpă, accizele cresc din nou! Benzina și motorina se scumpesc cu încă 10%, iar alcoolul și băuturile alcoolice intră într-o zonă fiscală de lux. Țigările, evident, sar în aer cu prețuri și mai mari, iar vinul, cidrul și hidromelul sunt accizate ca și cum românii ar face trafic internațional de fermentații artizanale. Statul spune că e pentru sănătate, dar adevărul e simplu: viciile se taxează bine, constant și aduc bani siguri. Și când statul are foame de bani, viciile noastre sunt masa lui de prânz. Prea eram vicioși! Mai săraci, mai cumpătați! Ce atâta distracție?

Rovinieta! Drumurile nu sunt mai bune, dar taxele sunt mai mari

Rovinieta sare în 2026 la 50–56 de euro, o creștere astronomică față de cei 28 de euro actuali. Practic, pentru drumuri la fel de proaste, gropi la fel de multe și autostrăzi inexistente, vom plăti dublu. Statul spune că trebuie reparate drumurile, dar toți știm că rovinieta e doar o formă japcă.

Investiții, dividende și criptomonede: statul taxează orice mișcare ar produce bani în buzunarul contribuabilului

Impozitul pe dividende crește la 16%, lovind direct în micii investitori care sperau să se mai pună la adăpost de inflație. Criptomonedele sunt taxate la aceeași cotă, iar la bursă impozitele cresc în funcție de cât de repede vinzi: 3% pentru titlurile păstrate mai mult de un an și 6% pentru cele vândute repede. Aurul de investiții trece și el la 16%, transformând ideea de „plasament sigur” într-un sport fiscal de performanță.

Chirii și freelancing. Când te descurci, descurci și statul!

Cei care închiriază locuințe vor plăti mai mult. Impozitul nu se mai aplică la brut, ci la net, ceea ce în teorie pare corect, dar în practică înseamnă sume mai mari pentru buget. Freelancerii sunt loviți și ei de un CASS plafonat la 72 de salarii minime, adică la un nivel care te face să te gândești serios dacă nu cumva e mai bine să te angajezi la stat, să ai viață liniștită și normă de opt ore la cafele.

Taxa pe colete din afara UE. Shopping-ul din China devine sport olimpic, la categoria „cheltuieli inutile”

Asta doare rău! Doare la modă! Începând cu 1 ianuarie 2026, orice colet de la Shein, Temu, AliExpress sau orice alt site din afara UE vine cu o taxă suplimentară fixă de 25 de lei. Statul spune că acoperă costurile vamale, dar în realitate taie din banii românilor care au descoperit că hainele pot costa și sub 20 de lei. Cu noua taxă, cumpărăturile „ieftine” devin brusc la fel de scumpe ca cele din mall. Acu să vă văd fetelor! Aud lacrimile curgând! Încep să cadă genele ieftine și false.

Gaze, energie și utilități: scumpirile mici care devin mari când le aduni

De la 1 aprilie 2026, liberalizarea pieței gazelor va aduce o scumpire de aproximativ 5% pentru consumatorii casnici. Și cum energia electrică s-a scumpit deja de la 1 noiembrie 2025, familiile românilor simt că facturile cresc încet, metodic, fără pauză, ca și cum ar fi un abonament lunar la piața de scumpiri. Metoda broaștei aruncată în oala cu apă rece dar care fierbe încet, încet.

Agricultura. Solariile, sumele și nervii – toate sunt taxate

Structurile agricole care până acum erau scutite – solarii, sere, silozuri, depozite – intră și ele în lumea impozitării. Fermierii primesc doar o reducere de 50%, dar nu sunt scăpați complet. Agricultura devine astfel încă o vacă mulsă de stat, chiar dacă vacile adevărate se vând deja la prețuri care îți vine să le declari bunuri de lux și să le trimiți pe Nordului!

Când statul are probleme, românii plătesc – iar când românii au probleme, statul dă vina pe criză, pandemie și război

Toate aceste scumpiri sunt justificate, după cum ne explică guvernanții, prin binecunoscuta placă: „responsabilitate bugetară”. De douăzeci de ani aud aceeași poveste. Când statul risipește, când bugetul e gol, când cineva a semnat contracte proaste, vin scuzele: criza mondială, pandemia, războiul, inflația importată, soarele, luna, rușii, extratereștri. Dar cine plătește? Tot noi. De fiecare dată. Și ce proverb se potrivește mai bine vremurilor noastre decât unul vechi, spus de bunici: „La plăcinte înainte, la taxe înapoi.” Numai că în 2026 nu mai avem unde să ne întoarcem. Statul ne împinge înainte, cu toate birurile pe care le poate inventa, convins că românul tace, înghite și se adaptează. Să vă bucurați de sărbători, s-ar putea să fie ultimele fericite! Să rîdem mult că la anu’ vom plînge, pentru că, tot un proverb vechi spune, „Râdem noi, râdem, dar taxele tot cresc”.

