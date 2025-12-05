Acasă » Video Exclusiv » Adrian Nartea, totul despre episodul din Loft surprins de CANCAN.RO. Cine este domnișoara care i-a șoptit la ureche. Cum a reacționat soția

Adrian Nartea, totul despre episodul din Loft surprins de CANCAN.RO. Cine este domnișoara care i-a șoptit la ureche. Cum a reacționat soția

05/12/2025
Rolul din serialul “Vlad” l-a propulsat în atenția publicului și i-a adus un capital de simpatie, pe care Adrian nartea a știut să-l valorifice. Chiar dacă este căsătorit și are doi copii, actorul nu poate trece neobservat mai ales când este în club și nu este compania soției, Alina. Recent, CANCAN.RO l-a surprins în compania unei domnișoare, care i-a șoptit ceva la ureche. Despre episodul din Loft, cum a reacționat soția, dar și ce planuri au de sărbători, ne-a vorbit Adrian Nartea într-un interviu exclusiv.

Adrian Nartea s-a numărat printre vip-urile care au fost prezente miercuri seară la premiera de gală a filmului lui Pavel Bartoș – Crăciun cu Ramon, onorând astfel invitația regizorului Jesus del Cerro, cu care el a mai lucrat și la serialul Vlad. Chiar dacă nu au mai făcut echipă pe platourile de filmare, de când actorul nu mai este în trustul Pro, Nartea și del Cerro au păstrat legătura. Drept urmare, Adrian i-a fost alături cu ocazia zilei de naștere, celebrată în Loft, unde paparazzii CANCAN.RO l-au și surprins. (VEZI AICI DETALII)

Adrian Nartea, discuție intensă cu o domnișoară, la Loft

CANCAN.RO: Cu cine ai venit la film în seara asta la premiera filmului Crăciun cu Ramon?

Adrian Nartea:  Bună seara! Am venit eu cu mine. Am venit pentru că am prieteni aici. Fetele sunt acasă, una se pregătește de grădiniță și cealaltă se pregătește că mâine este ziua ei. Mâine este doar la școală și pe acasă puțin și petrecerea mare o să o avem în weekend. Pe cheltuia lui tati, normal. E cu mare bucurie!

CANCAN.RO: Și pentru că e luna cadourilor sunt și cele mai mari cheltuieli.

Adrian Nartea: Evident, ca peste tot sunt cele mai mari cheltuieli, dar sunt cumva pentru ce muncim. Adică în perioada asta, în luna asta, practic, într-un fel, ne bucurăm și material de ce am muncit. Adică despre asta e. În momentul în care vezi zâmbete și bucurie…

CANCAN.RO: A cui este responsabilitatea cu cadourile: a ta sau Alinei? Obișnuiți să vă surprindeți cu cadouri?

Adrian Nartea: Da. Responsabilitatea este a ei. Eu doar susțin. Mai vin și eu cu aportul meu și în momentul în care cadoul mare se ia cu acord, surpriza vine și din partea mea. Dar în mare, ea gestionează cadourile de peste tot. Ea vorbește și cu Moș Crăciun, deci e complicat. Adică n-aș putea să mă ocup de asta, oricum.

Adrian Nartea la premiera de gala a filmului Crăciun cu Ramon

CANCAN.RO: Paparazzi te-au surprins recent în club alături de o prezență feminină. Ai multe admiratoare. De ce erai singur în club și cum a reacționat Alina?

Adrian Nartea: În primul rând, acolo am fost la ziua lui Jesus del Cerro și domnișoara respectivă a venit să mă felicite. Aveam tortul în mână, adică lucrurile au fost, cumva, foarte drăguțe. După care, m-am întors la petrecere. Și s-a mai întâmplat, au venit și băieți să mă felicite. M-am întâlnit și cu Horia, cu multă lume. Dar, na, cumva, momentul ăla n-aveai ce să-i faci. Lucrurile astea se întâmplă la ordinea zilei. Vine multă lume să mă felicite, chiar dacă sunt fete, chiar dacă sunt băieți, domni, doamne. Poze, după cum ai văzut, fac cu toată lumea.

CANCAN.RO: Alina s-a obișnuit cu astfel de situații?

Adrian Nartea: Da, e obișnuită. Adică nu o mai surprinde nimic. Știe că după petrecere am fost acasă.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru acest sfârșit de an.

Adrian  Nartea: Cum avem în fiecare an, mergem la părinți, la Suceava, la Brașov. Revelionul îl facem într-un cerc de strâns de prieteni. După care vrem să plecăm pentru că avem excursia noastră de schi și snowboard în care eu îmi fac de cap și în același timp fetele învață să schieze la școală de schi.

