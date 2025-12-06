Acasă » Video Exclusiv » Irina Fodor la filmări, soțul în rol de tată full-time! Răzvan Fodor: „Nu putem lucra ca nebunii”

Irina Fodor la filmări, soțul în rol de tată full-time! Răzvan Fodor: „Nu putem lucra ca nebunii”

De: Andreea Archip 06/12/2025 | 11:40
În timp ce Irina Fodor este vârf de lance la Antena 1, unde prezintă Asia Express și Chefi la cuțite, soțul ei, Răzvan, a preferat să ia o pauză de televiziune și să rămână acasă. O data luată decizia, nimic nu l-a făcut să se mai răzgândească. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Răzvan Fodor a dezvăluit motivul pentru care a refuzat oferta pentru un proiect TV, dar și ce planuri și-au făcut pentru sărbătorile de iarnă.

Răzvan Fodor a fost prezent, zilele trecute, la premiera filmului lui Pavel Bartoș – Crăciun cu Ramon. Nu a venit nici cu soția, care era prinsă cu filmările la Antena 1, nici cu Diana, care termina târziu școala. Fiica soților Fodor este în clasa a opta și pentru că urmează admiterea la liceu, Răzvan a decis să se ocupe îndeaproape de copil și de casă, iar Irina să aibă continuitate în televiziune.

Răzvan Fodor: “Chiar am refuzat un proiect scurt în televiziune”

CANCAN.RO: Ne vedem la premiera unui film românesc. Cu cine vezi “Crăciun cu Ramon”?

Răzvan Fodor: În seara asta o să-l văd cu Mihai Petre. Am înțeles că ajunge și el tot singur. Din păcate, Irina e la filmări. Se apropie de final cu acest sezon de “Chefi la cuțite”. Mai are de filmat încă vreo două săptămâni.  Dar e în full power acolo, ca să spun. Și în seara asta sunt singur aici. Și n-am luat-o nici pe fiică mea, că a terminat târziu școala. Dar o să le transmit ce film frumos am văzut. Mai ales că prima parte din Ramon am văzut-o cu toții. Iar Dianei i-a plăcut foarte tare.

Jesus del Cerro, Mihai Petre, Pavel Bartoș și Răzvan Fodor la premiera filmului „Crăciun cu Ramon”

CANCAN.RO: Cum a fost anul ăsta pentru voi ca familie? O vedem pe Irina în centrul atenției, pe micul ecran.

Răzvan Fodor: Anul ăsta de la bun început am luat o decizie. Fii-mea a trecut în clasa a opta. Și ca să nu fim amândoi unul hăis și altul cea și copilul de izbeliște, am preferat să rămân eu acasă. Și să mă ocup mai de o meditație, du-o la o meditație, ia-o de la altă meditație, cu mâncărică, cu câinele, cu curtea, cu casa, cu viața, mă rog. Nu puteam să lucrăm amândoi ca nebunii, că n-aveam niciun rost.  A fost un an bun. Am avut niște vacanțe frumoase, ne-am distrat. Profesional ok. Ar fi fost și pentru mine, numai că chiar am refuzat un proiect scurt. Dar nu puteam. O dată ce am bătut în cuie că nu fac treaba asta, nu. Am preferat să rămân acasă.

CANCAN.RO: Proiect în televiziune?

Răzvan Fodor: În televiziune.

Răzvan Fodor: “E o înțelegere tacită între mine și Irina”

CANCAN.RO: Suntem în luna cea mai grea, luna cu cele mai multe cadouri și cu cele mai mari cheltuieli.

Răzvan Fodor: N-am probleme de-astea, pentru că nu mă implic. E o înțelegere tacită, ca să zic așa, între mine și Irina. Mie îmi place Crăciunul, dar nu în condițiile astea. Nu să alergăm, nu.

CANCAN.RO: De Crăciun veți fi musafiri sau gazde?

Răzvan Fodor: Și, și. Primim familia la noi acasă și mai vin niște prieteni și finuți de-ai noștri. Și plecăm în vizită. Anul ăsta stăm pe aici, în România.

CANCAN.RO: Având în vedere pasiunea ta pentru arta culinară, ce vei găti de Crăciun?

Răzvan Fodor: De ceva ani încoace am cam exclus, nu total, treaba asta cu tradiționalul porc. Dar e destul de versatilă o masă de Crăciun. Adică poți să începi și cu pește și să treci și prin niște porc și să ai și niște vită pe masă și nu strică nici niște salată.

CANCAN.RO: Și un desert?

Răzvan Fodor: Aici nu mă pricep. La deserturi eu nu mă bag. Irina e cu deserturi.

NU RATA: Irina Fodor, declarații fără perdea din mariajul său! Cât de „rea” este prezentatoarea Asia Express acasă: „Moldoveancă de aia aprigă”

CITEȘTE ȘI: Afacerea cu care Răzvan Fodor a dat chix: “Mă așteptam că o să rup norii. N-a fost așa” + Ce spune despre revenirea în muzică

 

