Afacerea cu care Răzvan Fodor a dat chix: “Mă așteptam că o să rup norii. N-a fost așa” + Ce spune despre revenirea în muzică

Răzvan Fodor a îmbinat, de-a lungul timpului actoria, cu muzica și televiziunea, reușind să demonstreze că este ce trebuie fie că vorbim despre o emisiune tv (în calitate de concurent sau prezentator), un rol într-un serial TV sau ca solist al trupei Krypton, alături de care a stat aproximativ 5-6 ani. De anul trecut, el a intrat și într-un business alături de gașca de prieteni, numărându-se printre acționarii unei pensiuni din Vama Veche. Nu este însă prima afacere a lui Răzvan Fodor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, soțul Irinei Fodor a vorbit despre motivul pentru care s-a asociat cu Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan și alte persoane din cercul lor, povestindu-ne totodată că prima lui afacere, cu care spera să dea lovitura, a fost un eșec.

Răzvan Fodor a trecut de la o încercare de afacere cu haine, înainte să facă muzică, la o afacere în turism. Pensiunea de la malu mării a fost făcută după gustul proprietarilor, care, atunci când își sincronizeazp programele se reunesc la Vama Veche și petrec clipe de relaxare la malul mării.

Răzvan Fodor: “Chiar Mircea Badea zicea: nu îi invidiați pe oamenii ăștia, că ăsta e business mic!”

CANCAN.RO: Cum merge pensiunea de la mare? Sunteți mai mulți parteneri în această afacere.

Răzvan Fodor: Lumea se simte bine, avem feedback foarte bun. E mișto. Adică ne bucurăm foarte mult că oamenii au înțeles ce am vrut noi să facem acolo. Practic un loc unde să te duci și să fii tu acolo. E o groapă, toată locația partea de jos și arhitectura e într-un fel interesantă și te face să te relaxezi și să te simți bine acolo.

Razvan Fodor, despre prima afacere cu care a dat chix

CANCAN.RO: În cât timp preconizați că o să vă recuperați investiția?

Răzvan Fodor: Nu e genul ăla de business în care să te gândești că în 15 ani scoți investiția, nu. E un business mic, mai ales că suntem mulți acolo. Cei cunoscuți ar fi Smiley și Gina, noi Popeasca și Radu Vâlcan. Și mai avem încă două cupluri de prieteni. Când a apărut în presă (n.r, despre asocierea lor la această afacere), chiar Mircea Badea zicea: „Nu îi invidiați pe oamenii ăștia, că ăsta e business mic. Sunt 14 camere la câte cupluri sunt ei acolo!” Chiar e un business mic”. E mai mult de joacă, e de playground-ul nostru să ne întâlnim acolo, să ne simțim bine, dacă avem și oaspeți, să stăm cu ei, să bem un vin, să zâmbim.

Răzvan Fodor: “Mă așteptam că o să rup norii. N-a fost așa”

CANCAN.RO: E prima ta afacere?

Răzvan Fodor: Eu am mai cochetat cu afacerile, dar nu-s pentru mine. Eram puști și simțeam că o să rup norii și m-am dus și am adus haine din Turcia. A fost un fail total, îți dai seama. Și după aceea așa m-a dus viața. Am început cu muzica, dar cu mult înainte să mă ocup de muzică am făcut treaba asta. Am făcut vreo trei drumuri până la Istanbul, am adus niște haine și mă așteptam că o să rup norii. N-a fost așa.

CANCAN.RO: Dar de muzică îți mai este dor?

Răzvan Fodor: Sincer nu, pentru că mă hrănesc cu muzică și în continuare îmi consum cele, cred că, minim 4 ore pe zi în muzică. Sau ascult muzică foarte multă, cumpăr multă muzică, da. Dar nu, să cânt nu.

Răzvan Fodor: “Fii-mea a înțeles că nu trebuie să îi impunem lucruri”

CANCAN.RO: Cum ești ca părinte? Ce limite îi împui Dianei?

Răzvan Fodor: Chestie de bun simț și fii-mea a înțeles că nu trebuie să îi impunem lucruri. Noi îți spunem cam cum e bine. Încearcă să ai bun simț. Nu mă pune să-ți opresc telefonul sau să-ți pun contoar pe internet. Și are grijă de treaba asta. E ascultătoare.

