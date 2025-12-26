Dragoș Bucur rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Dana Nălbaru: ”Da, avem ce să ne reproșăm”

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au vorbit despre căsnicia lor de 20 de ani. Cei doi au făcut dezvăluiri neștiute din interiorul relației și au vorbit despre tendința oamenilor de a arunca la gunoi, în loc de a repara, atât obiecte cât și relații. Ce probleme există între ei și cum și le repară? Toate detaliile în articol.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru se numără printre cuplurile veterane din showbiz cu o relație care a devenit exemplu pentru mulți de-a lungul timpului. Cei doi nu obișnuiesc să vorbească despre viața personală, dar și-au luat fanii în surprindere cu cele mai recente declarații.

Dragoș Bucur, dezvăluiri după 20 de ani de căsnicie

Dragoș Bucur s-a decis să adopte un subiect foarte des întâlnit în zilele noastre: oamenii preferă să arunce decât să repare, iar acest lucru se aplică atât cu obiecte, cât și cu relații.

„Trăim într-o perioadă în care puține lucruri se mai repară, majoritatea se înlocuiesc pur și simplu, iar asta afectează în mod direct felul în care gândim și ne raportăm la traiul de zi cu zi. Sunt tot felul de concepte și ideologii care îi învață pe oameni să se pună pe primul loc, înaintea familiei sau a persoanelor care le sunt alături, suntem învățați că putem fi orice, chiar dacă acel «orice» sfidează bunul simț și logica. (…) Ați mai auzit pe cineva să își remaieze ciorapii sau să își coasă lenjeria? E mult mai simplu să arunci la gunoi ceva cu o mică problemă și să cumperi ceva nou. Este un statement să ai ultimul tip de telefon, chiar dacă cel precedent încă funcționează. Sunt convins că toate acestea influențează felul în care trăim și inclusiv relațiile personale”, a spus Dragoș Bucur pentru viva.ro.

În acest context, el a vorbit și despre căsnicia cu Dana Nălbaru. Cu toate că exită reproșuri și probleme, cei doi nu iau în calcul despărțirea.

„Viețile noastre ar fi fost cu totul diferite dacă nu ne-am fi cunoscut și sigur nu mai bune. Da, avem ce să ne reproșăm și reciproc, și personal, dar astea nu sunt subiecte de presă, țin de viața noastră intimă”, a mai spus actorul.

