Dana Nălbaru a revenit în muzică! Lansează prima ei piesă, după despărțirea de Hi-Q: „Din dragoste pentru Dumnezeu”

Dana Nălbaru a făcut un anunț important în mediul online. Aceasta și-a surprins fanii cu o veste plină de emoție – artista a anunțat revenirea sa în muzică, după o perioadă lungă de pauză.

Fosta solistă a trupei HI-Q a dezvăluit pe pagina sa de Facebook că a compus o nouă piesă, intitulată „Atinge, Tu”, un cântec născut „din dragoste pentru Dumnezeu”, după cum spune chiar ea. Soția actorului Dragoș Bucur a filmat deja videoclipul piesei chiar în județul Argeș, locul în care s-a mutat alături de familie. Dana Nălbaru a ales să ducă o viață mai liniștită, în mijlocul naturii, departe de agitația orașului.

Dana Nălbaru revine în muzică

Piesa „Atinge, Tu” urmează să fie lansată în curând, iar artista a postat un mesaj emoționant în mediul online, în care le-a mulțumit tuturor celor care au susținut-o în realizarea acestui proiect.

„Am compus un cântec nou, ieri am filmat câteva imagini și în curând o să vă arăt ce a ieșit. Vreau să mulțumesc celor care m-au ajutat: Dodo, mulțumesc pentru orchestrație, pentru seriozitatea și rapiditatea cu care ai lucrat, ești foarte talentat și voi reveni în studio-ul tău de la Oradea. Lui Dan Petcan și lui Florin Bălan le mulțumesc pentru filmarea de ieri, că au venit până aici, în Argeș și că arată așa frumos tot ce au filmat. 🌝 Lui Dragoș Bucur îi mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea ❤️. Piesa se numește Atinge, Tu și e un cântec pe care l-am compus din dragoste pentru Dumnezeu”, a fost mesajul pe care Dana Nălbaru l-a postat în mediul online.

Dana Nălbaru a decis ca în ultimii ani să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei și unui stil de viață departe de agitația orașului. Artista s-a mutat cu întreaga familie într-un sat din județul Argeș, lăsând deoparte haosul din București, din dorința de a trăi mai aproape de natură.

Fanii artistei așteaptă cu nerăbdare lansarea oficială a melodiei „Atinge, Tu”, care promite să transmită emoția și autenticitatea cu care Dana Nălbaru și-a obișnuit admiratorii de-a lungul timpului.

„Toate melodiile pe care l-ați cântat cu Hi-Q au fost frumoase , dar când e vb de Domnul nostru sunt îngerești. E pacea care vine și care nu poate s-o de-a decât Domnul nostru Isus Hristos! 🙏”, i-a scris un fan pe Facebook.

