Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: „Există două motive de tensiune”

De: Irina Rasoveanu 04/11/2025 | 13:09
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur locuiesc într-o localitate din județul Argeș/ Sursa foto: Instagram

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur se bucură de viața la țară, având o gospodărie mare. Cei doi se ocupă de atent de toate treburile, precum grădinărit, pusul murăturilor sau îngrijirea animalelor. Cei doi au dezvăluit că au fost primiți cu multă căldură de unii vecini, însă nu toată lumea i-a plăcut. Fostul prezentator TV a povestit ce tensiuni există între ei și unii localnici.

În urmă cu aproape doi ani, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au decis să lase în urmă Bucureștiul și s-au mutat la țară, alături de copiii lor. Familia fostului prezentator de la Pro TV locuiește acum într-o casă, cu o curte mare, în satul Moșteni-Greci din județul Argeș. Totuși, viața departe de Capitală nu a fost doar lapte și miere. Recent, au dezvăluit cu ce probleme s-au confruntat.

Ce probleme au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur cu vecinii

Dragoș Bucur a vorbit deschis despre mutarea în satul Moșteni-Greci din județul Argeș. Fostul prezentator de la Pro TV a mărturisit că are o relație bună cu foarte multe persoane din localitate, însă există și vecini pe care nu îi place.

„Ca peste tot, părerile cred că sunt împărțite. Majoritatea localnicilor ne-au primit cu brațele deschise, cu ajutoare, de la unelte până la mâncare, sfaturi, informații. Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc. Nu știu exact de ce. Bănuiesc că există această prejudecată care funcționează în ambele sensuri. Au venit bucureștenii care vor să schimbe lucrurile aici. Noi nu ne dorim să schimbăm lucrurile, ne dorim să învățăm și să îmbunătățim”, a declarat Dragoș Bucur, pe Youtube.

Dragoș Bucur a dezvăluit și motivele pentru care s-a ajuns la tensiuni între el și alte trei familii din localitate. Fostul jurat de la Românii au Talent a povestit că una dintre probleme este legată de viteza cu care se circulă prin sat, iar alta de muzica tare.

„Există două motive de tensiune în localitate între noi și aceste trei familii, sunt vreo trei. Unul are legătură cu viteza cu care se circulă. Sunt câțiva cu motociclete și ATV care vin cu viteză foarte mare prin sat și pe mine mă sperie lucrul acesta, pentru că sunt copiii pe afară și am intervenit de câteva ori. I-am rugat să nu mai facă lucrul acesta. (…) Al doilea lucru, atunci când asculți de nevoie muzică de dimineața până seara de la vecini”, a mai spus actorul.

