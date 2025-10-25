Acasă » Știri » Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis să se mute la țară: ”Ăsta a fost primul red flag”

Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis să se mute la țară: "Ăsta a fost primul red flag"

De: Denisa Agheorghiesei 25/10/2025 | 23:35
Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis să se mute la țară: ”Ăsta a fost primul red flag”
Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au mutat la țară, sursă foto: Facebook
Au lăsat în urmă agitația din București pentru liniște și aerul curat din Argeș! Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au mutat la țară, iar actorul a spus franc ce i-a făcut să-și dea seama că viața de oraș nu mai e pentru ei. Totul a început cu un „red flag”!

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur și-au cumpărat un teren într-un sat din județul Argeș și, de un an și jumătate, trăiesc acolo. La început nu intenționau să renunțe la viața de oraș, însă cu cât petreceau mai mult timp în natură, au realizat că ritmul vieții se schimbă complet.

„Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu știu cât timp, că timpul se dilata. Și asta a fost primul red flag, așa cum zic americanii, că viața într-un loc ca ăsta e diferită de viața într-un loc ca București. Pare că se schimbă ritmul complet și câștigi foarte mult în ceea ce privește calitatea vieții.”, a povestit Dragoș Bucur pe rețelele sociale.

Motivul a fost cântecul păsărilor

Actorul a explicat că nu a existat un singur moment cheie, ci mai mulți factori care i-au convins să facă pasul. Unul dintre aceștia a fost chiar cântecul păsărilor dimineața, care le dădea o stare de liniște imposibil de găsit în oraș.

„Eu îmi amintesc că am venit de câteva ori să dormim în rulotă. Noi avem autorulotă și veneam și mai rămâneam peste noapte aici. Și îmi amintesc că la ora 5 dimineața sau 6 ne trezea cântecul păsărelelor. În special mierle, dar nu numai mierle (…) Te trezesc efectiv trilurile păsărilor. Și cred că ăla a fost un moment important (…) Cred că după ce am făcut casa a fost momentul cheie”, a povestit Dragoș pe Instagram.

De ce nu regretă decizia

Cei doi artiști au înțeles că viața la țară le oferă timp, liniște și o calitate a vieții pe care agitația orașului nu o poate oferi. Dana și Dragoș sunt acum fericiți că au făcut pasul și se bucură de fiecare zi petrecută în natură, departe de zgomot și stres.

×