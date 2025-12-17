Nick Reiner, surprins de camere cu puțin înainte de a-și ucide părinții. Unde a mers fiul lui Rob Reiner înainte de crimă

Nick Reiner, acuzat că și-a ucis părinții, celebrul regizor Rob Reiner și soția sa, producătoarea Michele Singer Reiner, a fost văzut trecând pe lângă o benzinărie din apropierea vilei părinților săi din Brentwood, în orele dinaintea uciderii acestora, scrie presa de peste Ocean.

Într-o înregistrare video de pe camerele de supraveghere obținută de The Post, scenaristul în vârstă de 32 de ani a fost surprins trecând pe lângă o benzinărie cu puțin timp înainte de crimă. Benzinăria este situată la doar câteva străzi distanță de casa regizorului și a soției sale, scrie Page Six.

Filmarea a avut loc la câteva ore înainte de înjungierea mortală a părinților săi, potrivit procurorului districtual al comitatului Los Angeles.

Surse din interiorul companiei au dezvăluit luni publicației The Post că Nick ar fi „intrat în panică” în timpul unui scandal cu părinții săi la o petrecere de sărbători organizată de Conan O’Brien, eveniment la care au participat multe vedere.

„Se certaseră la petrecerea de sărbători a lui Conan, iar Rob le spusese oamenilor că le este frică pentru Nick și că starea lui mentală se deteriorează”, a declarat un prieten al familiei Reiner.

Sursa a mai susținut că Nick era „grav dependent de o combinație de opiacee și heroină”, în timp ce se lupta cu un istoric de abuz de substanțe și comportament violent.

Fiica regizorului și-a găsit părinții morți

Romy Reiner, fiica celor doi, nu știa că mama ei era și ea moartă în casa din Los Angeles, unde a descoperit trupul tatălui ei, potrivit unor noi informații, citate de PEOPLE.

Romy, în vârstă de 27 de ani, a ajuns la casa lui Rob și Michele din Brentwood în după-amiaza zilei de duminică, 14 decembrie, după ce a fost contactată de un maseur care nu a putut intra în curtea casei cuplului.

După ce a ajuns la domiciliu și a descoperit trupul tatălui ei, Romy ar fi „fugit” din casă fără să știe că mama ei, Michele, era și ea moartă înăuntru. Ulterior, un paramedic i-a spus că Michele și mama sa fusese ucisă, a declarat o sursă apropiată familiei pentru Times.

Fiul regizorului era cunoscut pentru problemele sale

Familia a discutat deschis despre îndelungatele lupte ale lui Nick Reiner cu abuzul de substanțe înainte de lansarea filmului său semi-autobiografic din 2015, „Being Charlie”. Tatăl și fiul au făcut echipă pentru a scrie și regiza filmul despre un adolescent dependent de substanțe și drumul său dificil spre recuperare.

Regizorul și soția sa au spus că s-au simțit disperați în timpul luptelor fiului lor, dar când acesta le spunea că programele de reabilitare nu funcționează, nu l-au ascultat întotdeauna și i-au crezut pe profesioniștii care îl tratau pe fiul lor. Acesta a intrat și ieșit din centre de reabilitare ani la rând și chiar ajunsese să stea pe străzi în adolescență.

CITEȘTE ȘI:

Cine este Nick Reiner, acuzat că și-a ucis tatăl, celebrul regizor Rob Reiner. A avut numeroase probleme de-a lungul vremii

A fost arestat, după dubla tragedie! Fiul lui Rob Reiner, principalul suspect, după ce regizorul și soția sa au fost găsiți morți în casă