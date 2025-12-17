Romantism, fantezie și tone de bani: cărțile virale de pe TikTok cuceresc investitorii!

Cărțile care au cucerit TikTok-ul încep să atragă și investitorii. Editura din spatele seriei „Fourth Wing”, devenită fenomen global pe TikTok, a fost evaluată la 400 de milioane de dolari după o investiție majoră.

O investiție de sute de milioane într-un gen literar care a cucerit TikTok-ul

The Chernin Group, compania de investiții a lui Peter Chernin, unul dintre numele grele din industria media, a anunțat că bagă bani în Entangled Publishing, o editură foarte populară pentru romanele sale care combină romantismul cu fantezia, cunoscute sub numele de „romantasy”. Potrivit Wall Street Journal, afacerea evaluează editura la aproximativ 400 de milioane de dolari.

În urma tranzacției, Chernin Group va lua un pachet minoritar din companie, în timp ce Liz Pelletier, cofondatoarea și directorul executiv al Entangled, rămâne acționar majoritar și continuă să conducă editura. Acordul a fost anunțat oficial miercuri și confirmă informațiile apărute anterior în Wall Street Journal.

De la cărți virale la universuri extinse

Entangled este cunoscută în special pentru publicarea seriei Empyrean, semnată de Rebecca Yarros, al cărei prim volum, „Fourth Wing”, a devenit un adevărat fenomen online. Povestea urmărește o tânără admisă într-o academie pentru călăreți de dragoni și a câștigat rapid popularitate pe TikTok, în special în comunitățile dedicate literaturii.

Dar succesul cărților nu s-a limitat la vânzări. Amazon dezvoltă în prezent o adaptare TV a seriei „Fourth Wing” pentru platforma sa de streaming, iar Entangled a organizat deja evenimente live dedicate fanilor. Liz Pelletier a declarat că vede fiecare carte ca pe o lume care poate fi explorată în mai multe formate, de la producții media la experiențe pentru fani. În acest proces, Chernin Group ar urma să sprijine extinderea în zone precum evenimente live, produse derivate și chiar gaming.

Potrivit editurii, aproximativ 75% dintre titlurile publicate sub brandul Red Tower Books au depășit pragul de 100.000 de exemplare vândute în format tipărit — o performanță considerabilă pentru industria editorială.

„Romantasy”, genul literar care ține industria pe linia de plutire

Conform Wall Street Journal, literatura romantică, în special cea care explorează lumi fantastice, reprezintă una dintre puținele zone de creștere într-o industrie editorială afectată de stagnarea vânzărilor. Investiția în Entangled confirmă interesul tot mai mare al marilor jucători pentru comunități de fani loiali și titluri cu potențial de extindere multimedia.

Printre investițiile notabile ale Chernin Group se numără Barstool Sports și Oura. Peter Chernin a condus anterior Fox Group și a fost președinte și director operațional al News Corp, fiind în prezent președintele North Road Company, companie care a produs filme precum „Ford v Ferrari” și seriale precum „Love Is Blind”.

