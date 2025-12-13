Vești noi de la Palatul Buckingham. Ce se va întâmpla cu tratamentul pe care Regele Charles îl ia împotriva bolii sale nemiloase

Regele Charles al Marii Britanii a transmis, printr-un mesaj video, că medicii au decis să „reducă” tratamentul său împotriva cancerului începând de anul viitor.

Într-un mesaj video înregistrat, difuzat pe Channel 4 pentru campania Stand Up To Cancer, suveranul a declarat că diagnosticarea precoce și „o intervenție eficientă” le-au permis specialiștilor să ia această decizie, scrie BBC.

„Această etapă importantă este atât o binecuvântare personală, cât și o mărturie a progreselor remarcabile care au fost făcute în tratarea cancerului (…) Diagnosticul precoce pur și simplu salvează vieți”, a transmis Charles.

Vestea că monarhul răspunde bine la tratament este cea mai importantă actualizare privind starea sa de sănătate de la publicarea oficială a diagnosticului, în februarie 2024. Tipul de cancer de care suferă Regele Charles nu a fost făcut public, iar tratamentul și monitorizarea vor continua.

Regele Charles va continua, totuși, tratamentul

Potrivit Palatului Buckingham, recuperarea Regelui a ajuns într-un stadiu foarte bun și acesta „a răspuns excepțional de bine la tratament”, atât de mult încât medicii vor trece acum tratamentul său „într-o fază de precauție”.

Regularitatea tratamentului va fi redusă semnificativ, dar Regele, în vârstă de 77 de ani, nu este descris ca fiind în remisie sau „vindecat”.

„Astăzi pot să vă împărtășesc vestea bună că, datorită diagnosticării precoce, intervenției eficiente și respectării «ordonanțelor medicilor», propriul meu program de tratament pentru cancer poate fi redus în noul an. Ştiu din propria experienţă că un diagnostic de cancer poate fi copleşitor. Ştiu, de asemenea, că depistarea la timp poate schimba evoluţia tratamentului”, a declarat Regele în discursul său.

De asemenea, Regina Camilla a primit la Palatul Buckingham un grup de zece copii bolnavi, alături de care a împodobit bradul de Crăciun, o tradiție la care soția monarhului britanic ține extrem de mult.

Până acum, Regele a spus puține lucruri publice despre boala sa. Acesta nu a vrut să fie definit de ea, iar abordarea sa a fost să continue să lucreze, cu un program încărcat care include călătorii în străinătate și găzduirea de vizite de stat, inclusiv cea de săptămâna trecută a președintelui Germaniei, mai scrie sursa citată.

