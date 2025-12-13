Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Actorul din „Singur acasă”, Macaulay Culkin, arată demențial înainte de Crăciun! Revenire spectaculoasă după anii de luptă cu dependența

Actorul din „Singur acasă”, Macaulay Culkin, arată demențial înainte de Crăciun! Revenire spectaculoasă după anii de luptă cu dependența

De: Daniel Matei 13/12/2025 | 22:10
Actorul din „Singur acasă”, Macaulay Culkin, arată demențial înainte de Crăciun! Revenire spectaculoasă după anii de luptă cu dependența
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Macaulay Culkin și partenera sa, Brenda Song, au apărut împreună pe covorul roșu la premiera sezonului doi al serialului Fallout, desfășurată luni la Los Angeles.

Culkin și Song, care sunt împreună din 2017 și au doi copii, păreau extrem de bine dispuși în timp ce pozau împreună în cadrul evenimentului pentru fotografi, scrie Daily Mail.

Cum arată actorul din „Singur acasă”, Macaulay Culkin

Macaulay, care apare în noul sezon al dramei post-apocaliptice, era foarte elegant, într-un costum bleumarin și o cămașă albă. Brenda a venit la eveniment într-o rochie roșie cu mâneci lungi, cu detalii din dantelă și guler înalt.

Macaulay și Brenda s-au întâlnit prima dată în 2014 și au început să formeze un cuplu în 2017. Totuși, cel mai mare regret al lor este că nu au petrecut mai mult timp împreună, pentru că nu cred că lucrurile ar fi mers atât de bine dacă ar fi făcut-o.

Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Mi-a luat, ce, 37 de ani? 36 de ani?”, a spus actorul, referindu-se la vârsta pe care o avea când cei doi au început să formeze un cuplu.

„Dar nu s-ar fi întâmplat altfel”, a răspuns Brenda Song.

Sursa foto: Profimedia

Macaulay Culkin, viață liniștită după lupta cu dependența

După ce a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de adicții, actorul, în vârstă de 44 de ani, pare că și-a găsit din nou liniștea. În ceea ce privește relația cu Brenda Song, el a recunoscut că partenera sa, în vârstă de 36 de ani, a fost „complet neimpresionată” de el la prima lor întâlnire. În acel moment, Macaulay încerca să îi înveselească pe Brenda și pe Seth Green după anularea sitcom-ului lor, „Dads”.

„El încerca să fie amuzant în legătură cu anularea serialului nostru, iar eu nu am acceptat”, a povestit Brenda.

„A fost complet neimpresionată de mine, asta pot spune”, a recunoscut și starul din „Singur acasă”.

Cei doi s-au apropiat, iar Macaulay i-a dat Brendei câteva dintre jurnalele sale să le citească în timpul liber, ajungând, astfel, să îl cunoască mai bine. Cei doi actori au recunoscut că au avut „așteptări mici”, deoarece amândoi fuseseră „foarte răniți” în trecut, dar au continuat să se întâlnească și să se cunoască mai bine.

CITEȘTE ȘI:

E însărcinată! Frumoasa prezentatoare TV și fostul fotbalist celebru vor deveni părinți pentru a doua oară

Donald Trump, o nouă apariție îngrijorătoare! Ce au observat jurnaliștii pe mâna lui? Casa Albă vine cu explicații

Tags:
Iți recomandăm
Vești noi de la Palatul Buckingham. Ce se va întâmpla cu tratamentul pe care Regele Charles îl ia împotriva bolii sale nemiloase
Showbiz internațional
Vești noi de la Palatul Buckingham. Ce se va întâmpla cu tratamentul pe care Regele Charles îl ia împotriva…
Vedeta care se topește pe picioare! Oamenii sunt îngrijorați: „Se pare că a slăbit cel puțin 34 kg”
Showbiz internațional
Vedeta care se topește pe picioare! Oamenii sunt îngrijorați: „Se pare că a slăbit cel puțin 34 kg”
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare...
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de colagen și are mai puțin de 10% grăsime
Adevarul
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de...
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a lăsat cu scântei. Irisha joacă periculos: i-a furat un pupic și a fugit
S-a lăsat cu scântei. Irisha joacă periculos: i-a furat un pupic și a fugit
Ștefania Szabo nu are pace nici după înmormântare! S-a emis citație pe numele ei: cine o cheamă ...
Ștefania Szabo nu are pace nici după înmormântare! S-a emis citație pe numele ei: cine o cheamă la tribunal în 2026
Serialul de pe Netflix care s-a catapultat direct în topul lunii decembrie 2025! De ce oamenii sunt ...
Serialul de pe Netflix care s-a catapultat direct în topul lunii decembrie 2025! De ce oamenii sunt deja ahtiați după el
Gabi Tamaș a intrat deja în „post” pentru Survivor. Licoarea lui Bachus n-a mai avut niciun efect
Gabi Tamaș a intrat deja în „post” pentru Survivor. Licoarea lui Bachus n-a mai avut niciun efect
Diana Buzoianu, singură împotriva nimănui! Ministra Mediului a primit un breaking news pe telefon
Diana Buzoianu, singură împotriva nimănui! Ministra Mediului a primit un breaking news pe telefon
Vești noi de la Palatul Buckingham. Ce se va întâmpla cu tratamentul pe care Regele Charles îl ia ...
Vești noi de la Palatul Buckingham. Ce se va întâmpla cu tratamentul pe care Regele Charles îl ia împotriva bolii sale nemiloase
Vezi toate știrile
×