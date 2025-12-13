Acasă » Știri » Știri externe » Donald Trump, o nouă apariție îngrijorătoare! Ce au observat jurnaliștii pe mâna lui? Casa Albă vine cu explicații

Donald Trump, o nouă apariție îngrijorătoare! Ce au observat jurnaliștii pe mâna lui? Casa Albă vine cu explicații

De: Daniel Matei 13/12/2025 | 07:10
Donald Trump, o nouă apariție îngrijorătoare! Ce au observat jurnaliștii pe mâna lui? Casa Albă vine cu explicații
Sursa foto: Profimedia

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a încercat să risipească noile speculații despre sănătatea președintelui SUA, Donald Trump, insistând că bandajele misterioase observate pe mâna sa sunt rezultatul unor strângeri de mână.

Pe măsură ce îngrijorările legate de sănătatea președintelui în vârstă de 79 de ani cresc, Trump a fost fotografiat în cadrul întâlnirilor, mitingurilor și evenimentelor de gală purtând plasturi pe dosul palmei, o schimbare notabilă față de utilizarea anterioară a machiajului pentru a ascunde vânătăile de pe mâini, scrie Daily Beast.

Cu toate acestea, până acum nu au existat declarații oficiale despre bandajelele misterioase, ceea ce a stârnit speculații cum că Trump ar putea primi perfuzii intravenoase pentru a trata o afecțiune. Rugată de presă să explice situația, Leavitt a atribuit-o și faptului că președintele „dă constant mâna” cu alte persoane.

Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Biroul Oval este ca Grand Central Terminal”, a răspuns ea în timpul conferinței de presă de joi.

Sursa foto: Profimedia

Starea de sănătate a lui Donald Trump a fost intens analizată în ultima perioadă

Karoline Leavitt a reiterat că președintele urmează un tratament cu aspirină, menționat anterior pentru a explica vânătăile vizibile de pe mâini. Precizările au venit după săptămâni de speculații privind posibile perfuzii sau alte tratamente pe care Casa Albă nu le-ar fi făcut publice.

Declarațiile purtătoarei de cuvânt vin în contextul în care Trump a fost observat tot mai des ațipind în timpul ședințelor, pierzându-și firul discursului la jumătatea frazei și prezentând glezne umflate, puse pe seama insuficienței venoase cronice.

Deși Casa Albă susține că președintele este într-o stare excelentă de sănătate, scepticismul public s-a accentuat după ce Trump a dezvăluit că a susținut trei teste cognitive Montreal, utilizate pentru depistarea demenței incipiente, și că le-a „trecut cu brio”. Întrebată despre datele testelor, Leavitt a spus că va furniza informațiile „la o dată ulterioară”.

După întrebări persistente despre motivul pentru care a făcut un RMN la spital, în octombrie, medicul său oficial a comunicat într-un final, că examenul era „preventiv” şi că a demonstrat o sănătate cardiovasculară „Excelentă” a preşedintelui.

CITEȘTE ȘI:

Starea de sănătate a lui Donald Trump, sub semnul întrebării. Președintele american a adormit din nou în timpul unei reuniuni

Politicianul cu reputație de „fustangiu” și jurnalista fascinată de putere: Aventura care a explodat public! ”A considerat-o de unică folosință”

Tags:
Iți recomandăm
E însărcinată! Frumoasa prezentatoare TV și fostul fotbalist celebru vor deveni părinți pentru a doua oară
Showbiz internațional
E însărcinată! Frumoasa prezentatoare TV și fostul fotbalist celebru vor deveni părinți pentru a doua oară
Povestea incredibilă a lui Kim Peek, bărbatul care putea să citească două cărți în același timp, dar nu era în stare să își încheie singur cămașa
Showbiz internațional
Povestea incredibilă a lui Kim Peek, bărbatul care putea să citească două cărți în același timp, dar nu…
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
Click.ro
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă...
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein! Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates, surprinși la ...
Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein! Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates, surprinși la petrecerile controversate
E însărcinată! Frumoasa prezentatoare TV și fostul fotbalist celebru vor deveni părinți pentru ...
E însărcinată! Frumoasa prezentatoare TV și fostul fotbalist celebru vor deveni părinți pentru a doua oară
Bacterie periculoasă, descoperită în apa din Spitalul Sf. Maria din Iaşi. A fost activată celula ...
Bacterie periculoasă, descoperită în apa din Spitalul Sf. Maria din Iaşi. A fost activată celula de criză
Rețeta de cozonaci fără lapte. Sunt la fel de delicioși ca cei clasici!
Rețeta de cozonaci fără lapte. Sunt la fel de delicioși ca cei clasici!
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile ...
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
BANC | Bulă, Bubulina și ceața densă
BANC | Bulă, Bubulina și ceața densă
Vezi toate știrile
×