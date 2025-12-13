Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a încercat să risipească noile speculații despre sănătatea președintelui SUA, Donald Trump, insistând că bandajele misterioase observate pe mâna sa sunt rezultatul unor strângeri de mână.

Pe măsură ce îngrijorările legate de sănătatea președintelui în vârstă de 79 de ani cresc, Trump a fost fotografiat în cadrul întâlnirilor, mitingurilor și evenimentelor de gală purtând plasturi pe dosul palmei, o schimbare notabilă față de utilizarea anterioară a machiajului pentru a ascunde vânătăile de pe mâini, scrie Daily Beast.

Cu toate acestea, până acum nu au existat declarații oficiale despre bandajelele misterioase, ceea ce a stârnit speculații cum că Trump ar putea primi perfuzii intravenoase pentru a trata o afecțiune. Rugată de presă să explice situația, Leavitt a atribuit-o și faptului că președintele „dă constant mâna” cu alte persoane.

„Biroul Oval este ca Grand Central Terminal”, a răspuns ea în timpul conferinței de presă de joi.

Starea de sănătate a lui Donald Trump a fost intens analizată în ultima perioadă

Karoline Leavitt a reiterat că președintele urmează un tratament cu aspirină, menționat anterior pentru a explica vânătăile vizibile de pe mâini. Precizările au venit după săptămâni de speculații privind posibile perfuzii sau alte tratamente pe care Casa Albă nu le-ar fi făcut publice.

Declarațiile purtătoarei de cuvânt vin în contextul în care Trump a fost observat tot mai des ațipind în timpul ședințelor, pierzându-și firul discursului la jumătatea frazei și prezentând glezne umflate, puse pe seama insuficienței venoase cronice.

Deși Casa Albă susține că președintele este într-o stare excelentă de sănătate, scepticismul public s-a accentuat după ce Trump a dezvăluit că a susținut trei teste cognitive Montreal, utilizate pentru depistarea demenței incipiente, și că le-a „trecut cu brio”. Întrebată despre datele testelor, Leavitt a spus că va furniza informațiile „la o dată ulterioară”.

După întrebări persistente despre motivul pentru care a făcut un RMN la spital, în octombrie, medicul său oficial a comunicat într-un final, că examenul era „preventiv” şi că a demonstrat o sănătate cardiovasculară „Excelentă” a preşedintelui.

