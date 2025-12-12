Povestea incredibilă a lui Kim Peek, bărbatul care putea să citească două cărți în același timp, dar nu era în stare să își încheie singur cămașa

Kim Peek, care a inspirat personajul fictiv Raymond Babbitt, interpretat de Dustin Hoffman, în filmul Rain Man, a fost un savant remarcabil. Un savant este un individ care, cu puțin sau deloc efort, îndeplinește sarcini intelectuale pe care oamenii obișnuiți nu le-ar putea stăpâni.

Abilitățile speciale ale lui Kim Peek au început să fie observate devreme, în jurul vârstei de un an și jumătate. Putea citi ambele pagini ale unei cărți deschise simultan, o pagină cu un ochi și cealaltă cu celălalt ochi. Acest stil de lectură a continuat până la moartea sa, în 2009. Și nu doar că le citea. El reținea 98% din informațiile pe care le citea. Întrucât își petrecea cea mai mare parte a zilelor în bibliotecă cu tatăl său, a parcurs rapid mii de cărți, enciclopedii și hărți. Putea citi o carte groasă într-o oră și își putea aminti aproape orice din ea.

Însă, de fapt, el suferea de o afecțiune și era incapabil să facă multe lucruri cu care suntem obișnuiți. Unele sarcini, cum ar fi legatul șireturilor, erau o corvoadă pentru el. Însă capacitatea de a citi și memoria sa erau excepționale.

În 2004, oamenii de știință de la Centrul pentru Științe ale Vieții Spațiale din cadrul Centrului de Cercetare Ames al NASA l-au examinat pe Peek cu o serie de teste, inclusiv tomografie computerizată și RMN. Intenția a fost de a crea o vedere tridimensională a structurii creierului său și de a compara imaginile cu scanările RMN efectuate în 1988. Un studiu din 2008 a concluzionat că Peek probabil avea sindromul FG, un sindrom genetic rar legat de cromozomul X, care provoacă anomalii fizice precum hipotonia (tonus muscular scăzut) și macrocefalie (cap anormal de mare).

O „enciclopedie vie”

Deoarece putea absorbi rapid o mulțime de informații și le putea reda atunci când era necesar, afecțiunea sa îl transforma într-o enciclopedie vie și un GPS ambulant. Putea oferi indicații rutiere între aproape oricare două orașe din lume. De asemenea, putea face calcule calendaristice („Ce zi a fost 15 iunie 1632?”) și își putea aminti scoruri vechi de baseball și o cantitate vastă de informații din muzică, istorie sau politică, scrie Psychology Today.

Spre deosebire de mulți indivizi cu sindromul savantului, Kim Peek nu era afectat de tulburare de spectru autist. Deși era foarte introvertit, nu avea dificultăți de înțelegere socială și comunicare. Principala cauză a abilităților sale remarcabile pare să fi fost lipsa conexiunilor dintre cele două emisfere ale creierului său. O scanare RMN a relevat absența corpului calos, a comisurii anterioare și a comisurii hipocampice, părțile sistemului neurologic care transferă informații între emisfere. Într-un fel, Kim era un pacient din naștere cu creier divizat. Mai clar spus, „avea două creiere” și le putea folosi individual.

Avea abilități extraordinare de citire: putea citi două pagini simultan – câte una cu fiecare ochi – cu aproximativ zece secunde pe pagină și putea termina o carte groasă în aproximativ o oră, reținând cea mai mare parte a acesteia. Mai multe publicații i-au atribuit memorarea a până la 12.000 de cărți și o memorie prodigioasă a calendarului și a faptelor. Peek a murit în decembrie 2009, la vârsta de 58 de ani.

