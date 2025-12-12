Acasă » Exclusiv » Băieții răi ai trappului s-au cumințit! Rava și Petre Ștefan, „domesticiți”: „Nu mai golănim”

Băieții răi ai trappului s-au cumințit! Rava și Petre Ștefan, „domesticiți”: „Nu mai golănim”

De: Andrei IovanLoriana Dasoveanu 12/12/2025 | 23:20
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Rava și Petre Ștefan s-au făcut băieți de casă. Nu o spunem noi, ci au confirmat chiar ei, în interviul în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Cei doi trapperi au vorbit despre „beef-ul” pe care l-au avut în trecut, dar și despre cum faima i-a marcat într-un mod negativ. Din fericire pentru ei, lucrurile s-au așezat cum nu se putea mai bine. Ce schimbări au făcut în viețile lor în acest sens, vedeți imediat. 

Rava și Petre Ștefan sunt prieteni de mulți ani, însă lucrurile nu au fost mereu numai lapte și miere între ei. Cei doi au recunoscut că au avut câteva divergențe, care au dus la jigniri grave, însă acum au depășit acele momente și sunt din nou ca frații. Au cunoscut succesul la o vârstă fragedă, iar acest lucru i-a impactat destul de mult.

Rava și Petre Ștefan vor să se „antureze” cu Future

CANCAN.RO: Mă bucur să mă întâlnesc cu băieții la petrecere. Ce faceți? Cum sunteți?

Petre Ștefan: Noi ne bucurăm să ne întâlnim cu fete la petrecere. Suntem foarte bine.

Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

CANCAN.RO: Sunteți în căutare sau? 

Petre Ștefan: Nu, suntem în căutare adevărului. Căutăm o adevărată iubitoare.

CANCAN.RO: Una doar? Nu două?

Rava: Dacă acceptă încă una, bine. Dacă nu, două.

Rava și Petre Ștefan s-au cumințit

CANCAN.RO: Ce vă place cel mai mult dintre artiștii pe care i-a anunțat Selly? A anunțat că va veni Future

Petre Ștefan: Păi Future, îți dai seama că a dat startul la toată industria asta de trapp. Dar, eu, sincer, aș vrea și un pic de Young Boy, dacă se poate, dacă nu, Playboy Carti e viața mea.

Rava: Eu voiam de mult să vină Future, mă bucur, poate ne anturăm cu el, cine știe.

CANCAN.RO: A ridicat din nou nivelul după Travis Scott, acum iată vine Future, tot acolo sus. Ce artist v-ați dori să vină neapărat anul ăsta sau în viitor?

Petre Ștefan: Carti. Dar o să vină! Așa că luați-vă bilete chiar acum.

CANCAN.RO: Ziceți-mi ce ați făcut, cum a fost anul ăsta pentru voi?

Rava: A fost și cu bune și cu rele.

Petre Ștefan: Dar mai mult productiv din toate punctele de vedere.

CANCAN.RO: Momentul preferat din an?

Petre Ștefan: Beach, Please, cred că, la toți a fost, nu?

Rava: E și vară și distracție. Ne vedem toți acolo!

CANCAN.RO: Și personal, ați avut un moment preferat din an? Ați avut o împlinire personală sau ceva anume care v-a făcut fericiți?

Rava: Da, mi-am luat carnetul că m-am lăsat de băutură.

Petre Ștefan: Frațiorul meu și-a luat carnetul. Frațiorul lui a terminat iar școala de șoferi și urmează să-și ia carnetul. Adică suntem pe drumul cel bun amândoi.

„Nu mai golănim”

CANCAN.RO: Sunteți foarte tineri, a venit succesul vostru destul de repede și vă felicit pentru treaba asta. V-a luat un pic mințile acest succes și această faimă care a venit spre voi?

Petre Ștefan: Acum putem să zicem 100% că ne-a luat, că avea mintea foarte fragedă. Eu am bubuit la 15 ani, el cam la fel, 15-16 ani am bubuit amândoi. Și logic că ne-a luat un pic prin surprindere, așa, nu poți să-l gestionezi, că nu te învață nimeni de ce faci.

Rava: Pe mine m-a luat 100%.

Petre Ștefan: Trebuie să treci prin ele, să te lovești cu capul de ele ca să poți să înveți. Uite, el acum e bine, mersi, eu la fel. Nu mai golănim. Adica totul e cu limite.

Cei doi trapperi au uitat de divergențele din trecut

CANCAN.RO: Dar regret aveți din punctul ăsta de vedere că poate nu a fost ok sau considerați că a fost o lecție de viață?

Petre Ștefan: Le-am luat ca fiind o lecție, dar n-a fost nimic atât de deep. Noi o iau atât de deep. Asta e generația, așa sunt puștanii acum. Prin asta am trecut și noi și am luat-o ca o lecție.

CANCAN.RO: Și lecția anului 2025, care a fost? Pentru fiecare

Rava: Familia pe primul loc!

Petre Ștefan: Anturajul cât mai restrâns, cum îl are și frățiorul meu, a făcut selecție în tot anturajul, dar aia e acum așa cum e.

CANCAN.RO: Deci s-au întâmplat și niște lucruri care v-au dat un pic peste cap

Petre Ștefan: Noi am fost frați de dinainte să cântăm, eu nu cântam. Ne-am certat ca niște copii, eram și noi niște copii în perioada aia de nebuneală și îți dai seama că atunci nici nu mai ții cont, noi nu țineam cont, ne permiteam pentru că eram frați, dar ne-am permis atât de mult încât am ajuns niște jigniri mari. S-a trecut peste, că suntem băieți.

CITEȘTE ȘI: Rava dezvăluie cum își împart cântăreții iubitele: „Așa e la trapperi. O poștă, o ceva…”

NU RATA: Secretul artistului care a rupt topurile: ”Cheia e să…” Corijent la 8 materii, repetent și cu școala abandonată, fostul prieten al lui Yny Sebi face dezvăluiri uluitoare!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Delia și soțul nu se mai pot opri din cumpărat! L-a tras de mânecă, iar el nu a mai avut încotro
Exclusiv
Delia și soțul nu se mai pot opri din cumpărat! L-a tras de mânecă, iar el nu a…
Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€, dar conduce o mașină modestă
Exclusiv
Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€,…
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Prezervative cu imaginea lui Trump și jucării sexuale, descoperite în proprietatea miliardarului Epstein
Digi24
Prezervative cu imaginea lui Trump și jucării sexuale, descoperite în proprietatea miliardarului Epstein
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Click.ro
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a...
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
Digi 24
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu...
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
Digi24
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 13 decembrie 2025. Universul este supărat pe două zodii
Horoscop 13 decembrie 2025. Universul este supărat pe două zodii
Delia și soțul nu se mai pot opri din cumpărat! L-a tras de mânecă, iar el nu a mai avut încotro
Delia și soțul nu se mai pot opri din cumpărat! L-a tras de mânecă, iar el nu a mai avut încotro
TOP 3 filme la care să te uiți pe Netflix, în weekendul 13-14 decembrie 2025
TOP 3 filme la care să te uiți pe Netflix, în weekendul 13-14 decembrie 2025
Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€, ...
Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€, dar conduce o mașină modestă
Taylor Swift, mesaj pentru cei care s-au săturat de ea! Artista a răbufnit după valul de hate primit: ...
Taylor Swift, mesaj pentru cei care s-au săturat de ea! Artista a răbufnit după valul de hate primit: „Cum menții ceva bun?”
Pro TV a făcut anunțul oficial: Pe ce dată începe Desafio, de fapt. Ce se întâmplă cu Survivor ...
Pro TV a făcut anunțul oficial: Pe ce dată începe Desafio, de fapt. Ce se întâmplă cu Survivor de la Antena 1
Vezi toate știrile
×