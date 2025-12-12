Băieții răi ai trappului s-au cumințit! Rava și Petre Ștefan, „domesticiți”: „Nu mai golănim”

Rava și Petre Ștefan s-au făcut băieți de casă. Nu o spunem noi, ci au confirmat chiar ei, în interviul în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Cei doi trapperi au vorbit despre „beef-ul” pe care l-au avut în trecut, dar și despre cum faima i-a marcat într-un mod negativ. Din fericire pentru ei, lucrurile s-au așezat cum nu se putea mai bine. Ce schimbări au făcut în viețile lor în acest sens, vedeți imediat.

Rava și Petre Ștefan sunt prieteni de mulți ani, însă lucrurile nu au fost mereu numai lapte și miere între ei. Cei doi au recunoscut că au avut câteva divergențe, care au dus la jigniri grave, însă acum au depășit acele momente și sunt din nou ca frații. Au cunoscut succesul la o vârstă fragedă, iar acest lucru i-a impactat destul de mult.

Rava și Petre Ștefan vor să se „antureze” cu Future

CANCAN.RO: Mă bucur să mă întâlnesc cu băieții la petrecere. Ce faceți? Cum sunteți?

Petre Ștefan: Noi ne bucurăm să ne întâlnim cu fete la petrecere. Suntem foarte bine.

CANCAN.RO: Sunteți în căutare sau?

Petre Ștefan: Nu, suntem în căutare adevărului. Căutăm o adevărată iubitoare.

CANCAN.RO: Una doar? Nu două?

Rava: Dacă acceptă încă una, bine. Dacă nu, două.

CANCAN.RO: Ce vă place cel mai mult dintre artiștii pe care i-a anunțat Selly? A anunțat că va veni Future

Petre Ștefan: Păi Future, îți dai seama că a dat startul la toată industria asta de trapp. Dar, eu, sincer, aș vrea și un pic de Young Boy, dacă se poate, dacă nu, Playboy Carti e viața mea.

Rava: Eu voiam de mult să vină Future, mă bucur, poate ne anturăm cu el, cine știe.

CANCAN.RO: A ridicat din nou nivelul după Travis Scott, acum iată vine Future, tot acolo sus. Ce artist v-ați dori să vină neapărat anul ăsta sau în viitor?

Petre Ștefan: Carti. Dar o să vină! Așa că luați-vă bilete chiar acum.

CANCAN.RO: Ziceți-mi ce ați făcut, cum a fost anul ăsta pentru voi?

Rava: A fost și cu bune și cu rele.

Petre Ștefan: Dar mai mult productiv din toate punctele de vedere.

CANCAN.RO: Momentul preferat din an?

Petre Ștefan: Beach, Please, cred că, la toți a fost, nu?

Rava: E și vară și distracție. Ne vedem toți acolo!

CANCAN.RO: Și personal, ați avut un moment preferat din an? Ați avut o împlinire personală sau ceva anume care v-a făcut fericiți?

Rava: Da, mi-am luat carnetul că m-am lăsat de băutură.

Petre Ștefan: Frațiorul meu și-a luat carnetul. Frațiorul lui a terminat iar școala de șoferi și urmează să-și ia carnetul. Adică suntem pe drumul cel bun amândoi.

„Nu mai golănim”

CANCAN.RO: Sunteți foarte tineri, a venit succesul vostru destul de repede și vă felicit pentru treaba asta. V-a luat un pic mințile acest succes și această faimă care a venit spre voi?

Petre Ștefan: Acum putem să zicem 100% că ne-a luat, că avea mintea foarte fragedă. Eu am bubuit la 15 ani, el cam la fel, 15-16 ani am bubuit amândoi. Și logic că ne-a luat un pic prin surprindere, așa, nu poți să-l gestionezi, că nu te învață nimeni de ce faci.

Rava: Pe mine m-a luat 100%.

Petre Ștefan: Trebuie să treci prin ele, să te lovești cu capul de ele ca să poți să înveți. Uite, el acum e bine, mersi, eu la fel. Nu mai golănim. Adica totul e cu limite.

CANCAN.RO: Dar regret aveți din punctul ăsta de vedere că poate nu a fost ok sau considerați că a fost o lecție de viață?

Petre Ștefan: Le-am luat ca fiind o lecție, dar n-a fost nimic atât de deep. Noi o iau atât de deep. Asta e generația, așa sunt puștanii acum. Prin asta am trecut și noi și am luat-o ca o lecție.

CANCAN.RO: Și lecția anului 2025, care a fost? Pentru fiecare

Rava: Familia pe primul loc!

Petre Ștefan: Anturajul cât mai restrâns, cum îl are și frățiorul meu, a făcut selecție în tot anturajul, dar aia e acum așa cum e.

CANCAN.RO: Deci s-au întâmplat și niște lucruri care v-au dat un pic peste cap

Petre Ștefan: Noi am fost frați de dinainte să cântăm, eu nu cântam. Ne-am certat ca niște copii, eram și noi niște copii în perioada aia de nebuneală și îți dai seama că atunci nici nu mai ții cont, noi nu țineam cont, ne permiteam pentru că eram frați, dar ne-am permis atât de mult încât am ajuns niște jigniri mari. S-a trecut peste, că suntem băieți.

