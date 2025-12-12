Delia și soțul nu se mai pot opri din cumpărat! L-a tras de mânecă, iar el nu a mai avut încotro

Ce are ea și nu am eu? Sau nu avem noi toți? În primul rând un soț ca Răzvan Munteanu, în al doilea rând ochelari de schi agățați peste căciulă, deși nu e nici măcar un fulg de zăpadă prin București, poate nici prin țară. Dar Delia Matache (43 de ani) pare să fi aterizat direct de la Cortina d`Ampezzo în Dorobanți, printre muritorii de rând. CANCAN.RO vă prezintă imagini fabuloase cu marea cântăreață, la vânătoare de chilipiruri pe Dorobanți.

Delia și Răzvan sunt la o plimbare (se poartă mersul pe jos) pe Dorobanți. Sunt îmbrăcați ultra-casual, cu influențe de sporturi de iarnă. Ea are o căciulă verde, cu cornițe, care o fac pe Delia să pară mai degrabă un drăcușor decât un elf al Moșului, care ar fi mai potrivit în perioada aceasta. Căciula e asortată cu pantofii sport Hoka, fără de care cineva bogat, sportiv și celebru nu poate ieși din casă, poate cu excepția lui Lewis Hamilton.

Delia mai poartă un hanorac cu temă de iarnă, evident oversize, că doar vrem să emulăm Gen Z-ul, oameni de vârsta Alexiei Eram. Soțul ei, la fel de sportiv, a ieșit cu un rucsac stil shoulder bag, în care nu pare să aibă absolut nimic, e doar un accesoriu, cum ar fi un fular aruncat într-o doară peste palton, doar așa de efect estetic. Amândoi au pletele în vânt, dar temperate de căciuli. A lui Răzvan e ceva mai clasică, un gri-bloc comunist.

Delia a vrut, soțul a executat imediat

Cei doi intră într-un magazin de parfumuri de nișă, unde sloganul de la intrare este ”N is for Nose”. Poate nu întâmplător Delia a fost atrasă de această formulă, pentru că se zvonea de ceva timp că își dorește să se opereze la nas.

Pe vitrina magazinului vedem altă frază îmbietoare: ”Artistic Fragrance Bar”. Normal că Delia, ca artistă, nu poate să nu intre acolo. E pentru artiști, e un bar, dar e cu parfumuri. Bine, probabil că nu se beau, doar se pun pe piele, dar există un barman, care poate face cocktailuri-parfum, cum cerea Hannibal Lecter la Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella în Florența.

Delia trage de Răzvan exact ca o muritoare de rând care insistă pe lângă soțul ei să intre undeva. Într-o cafenea, într-un bar, într-un magazin de haine second-hand prin Suburra în Roma. Toți bărbații o pățesc. Dar Răzvan Munteanu pare să știe ce-l așteaptă acolo. E la fel de reticent ca toți bărbații obligați să intre în Sephora, de exemplu. Mirosurile sunt copleșitoare pentru bieții bărbați. Uitați-vă la el, ar prefera să fie oriunde altundeva. Stă cuminte pe scaun și îndură cu stoicism calvarul. Aproape că nici nu îndrăznește să intre pe telefon, să ucidă timpul cu un doom scroll sănătos.

Dar a fost cu folos, până la urmă. A fost o decizie de moment să intre acolo, dar foarte probabil Delia a hotărât în magazin să ia mai multe sortimente, pentru că iese cu multiple punguțe. Îi dă chiar și lui Răzvan să care câteva. El evident uită că are un rucsac la el. V-am zis că e doar de fashion. Foarte puțin probabil ca Delia să le fi luat doar pentru ea, deci cei din anturajul Deliei se pot aștepta să găsească sub brad una din pungile din imagini. Sorry de spoiler, guys.

