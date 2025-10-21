Delia Matache, la Asia Express?! Cu cine s-ar aventura în emisiunea de la Antena 1: ”Clar cu el!”

Asia Express este una dintre cele mai dure competiții din România. În fiecare an, nouă echipe de curajoși se aliniază la start și pornesc într-o cursă grea, ce nu mulți o pot duce. Emisiunea a ajuns acum la sezonul 9, iar în fiecare an fanii show-ului și-au dorit să o vadă pe Delia Matache în postura de concurentă. Ei bine, se pare că dorința acestora s-ar putea să se îndeplinească.

Vedetele care intră în competiția Asia Express se supun unui test dur. Acestea trebuie să se descurce fără telefon, fără cazare, fără transport și cu doar un dolar în buzunar. Concurenții apelează la mila celor pe care îi întâlnesc pe traseu, iar pentru Delia începe să sune tentat această poveste.

Delia e gata de aventura Asia Express

Până acum, una dintre cele mai dorite concurente la Asia Express a fost Delia Matache. În fiecare sezon, fanii au sperat că producătorii de la Antena 1 o să o convingă să participe, însă artista nici nu vrut să audă. De fiecare dată a refuzat propunere, însă acum a intervenit o schimbare.

Ei bine, se pare că Delia nu se mai teme așa de mult de Asia Express și chiar ia în calcul o posibilă participare. Recent, vedeta a recunoscut că ar fi dornică să trăiască această experiență. Fanii s-au entuziasmat imediat și speră să o vadă în sezonul următor.

În ceea ce privește coechipierul pe care l-ar alege pentru marea aventură, Delia are o singură variantă. Cântăreața spune că ar accepta provocarea Asia Express doar dacă ar face echipă cu soțul său.

„Da, mi-ar plăcea să mă duc la Asia Express, dar e complicat acolo. E complicat, pentru că trebuie să ne rupem total două luni din ce facem noi. Mă duc oricum în astfel de trasee, dar fără cameră. Cumva avem puterea de decizie asupra noastră mai mare când ne ducem singuri. Dacă aș merge la Asia Express, m-aș duce cu Răzvan. Clar cu el, nu cu altcineva. N-aș avea încredere că m-aș descurca dacă aș merge cu altcineva. Am încredere că noi așa funcționăm, în doi”, a declarat Delia, potrivit libertatea.ro.

