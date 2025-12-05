Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Starea de sănătate a lui Donald Trump, sub semnul întrebării. Președintele american a adormit din nou în timpul unei reuniuni

Starea de sănătate a lui Donald Trump, sub semnul întrebării. Președintele american a adormit din nou în timpul unei reuniuni

De: Daniel Matei 05/12/2025 | 09:22
Starea de sănătate a lui Donald Trump, sub semnul întrebării. Președintele american a adormit din nou în timpul unei reuniuni
Sursa foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, pare să fi adormit în public pentru a doua oară în această săptămână, în timp ce îi găzduia pe liderii din Rwanda și Republica Democrată Congo.

Liderul de la Casa Albă se afla la o ședință în cadrul căreia urma să semneze o serie de acorduri cu reprezentanții celor două țări africane, iar întâlnirea este considerată extrem de importantă pentru accesul Statelor Unite la minerale esențiale, scrie The Mirror.

Imaginile postate pe rețelele de socializare par să îl arate pe Trump adormind, moment surprins de camerele de filmat. Comentatorul politic Harry Sisson a distribuit o înregistrare video cu președintele republican, scriind: „Trump tocmai a adormit din nou. Se întâmplă mereu asta. Evident că nu este bine și oricine crede că este sănătos se minte singur”.

De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Este a doua oară într-o săptămână când Donald Trump adoarme în timpul unei ședințe

Aceasta este a doua oară săptămâna aceasta când președintele american ațipește în timpul unui eveniment public. Și luni, în timpul ședinței Cabinetului, Trump a părut că a adormit în timp ce secretarul de stat Marco Rubio vorbea despre războiul din Ucraina. În cadrul respectivei ședințe, Trump a fost filmat în timp ce stătea cu ochii închii, iar în anumite momente părea periculos de aproape de marginea scaunului, mai scrie sursa citată.

De asemenea, tot în timpul ședinței de luni, jurnaliștii au observat doi plasturi pe mâna liderului de la Casa Albă. Situația a ridicat semne de întrebare cu privire la starea de sănătate a președintelui american, care are aproape 80 de ani.

Casa Albă neagă, însă, că președintele ar fi ațipit. „Preşedintele Trump asculta cu atenţie şi a condus această şedinţă de cabinet maraton în toate cele trei ore”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat.

La începutul reuniunii, Donald Trump a ironizat el însuşi ideea că rămâne fără energie.

„Voi găsiţi mereu ceva nou, de genul «este sănătos? Biden era grozav, dar Trump este sănătos?»”, le-a spus el jurnaliştilor prezenţi, pe care i-a catalogat drept „ţicniţi”.

Trump i-a primit la Casa Albă pe președintele Republicii Democrate Congo, Felix Tshisekedi, și pe președintele Rwandei, Paul Kagame, precum și pe mai mulți oficiali din alte națiuni africane care au călătorit la Washington pentru a asista la ședință. Tot săptămâna aceasta, Trump a vorbit cu dispreț despre Somalia, țara afectată de război, și a declarat că nu dorește imigranți din națiunea est-africană în SUA.

Semnarea unui acord de pace între Congo și Rwanda, la Washington, i-a oferit lui Trump o altă oportunitate de a se lăuda cu succesul său în promovarea păcii, dar oboseala sa evidentă înseamnă că întrebările despre starea sa de sănătate vor continua, mai notează presa de peste Ocean.

După întrebări persistente despre motivul pentru care a făcut un RMN la spital, în octombrie, medicul său oficial a comunicat într-un final, săptămâna aceasta, că examenul era „preventiv” şi că a demonstrat o sănătate cardiovasculară „Excelentă” a preşedintelui.

CITEȘTE ȘI:

Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?

Politicianul cu reputație de „fustangiu” și jurnalista fascinată de putere: Aventura care a explodat pub

Tags:
Iți recomandăm
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: cum a evadat prințesa Haya dintr-o căsătorie abuzivă!
Showbiz internațional
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: cum a evadat prințesa Haya dintr-o căsătorie…
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care a purtat-o are o semnificație specială
Showbiz internațional
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care a purtat-o…
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
Click.ro
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un...
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin
Digi 24
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi”...
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
go4it.ro
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cod roșu în România! ANM a emis o avertizare imediată: care sunt zonele afectate
Cod roșu în România! ANM a emis o avertizare imediată: care sunt zonele afectate
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Martin Scorsese, Tilda Swinton și A$AP Rocky coboară în metrou pentru Chanel. O prezentare de modă ...
Martin Scorsese, Tilda Swinton și A$AP Rocky coboară în metrou pentru Chanel. O prezentare de modă ca un film de la Hollywood!
Ciclonul european Cassio face ravagii în Europa! România, afectată și ea de efectele fenomenului ...
Ciclonul european Cassio face ravagii în Europa! România, afectată și ea de efectele fenomenului extrem
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul ...
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Emisiunea de Crăciun a Ducesei Meghan: Un episod festiv plin de agitație, veselie forțată și un ...
Emisiunea de Crăciun a Ducesei Meghan: Un episod festiv plin de agitație, veselie forțată și un strop de tristețe.
Vezi toate știrile
×