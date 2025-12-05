Starea de sănătate a lui Donald Trump, sub semnul întrebării. Președintele american a adormit din nou în timpul unei reuniuni

Președintele SUA, Donald Trump, pare să fi adormit în public pentru a doua oară în această săptămână, în timp ce îi găzduia pe liderii din Rwanda și Republica Democrată Congo.

Liderul de la Casa Albă se afla la o ședință în cadrul căreia urma să semneze o serie de acorduri cu reprezentanții celor două țări africane, iar întâlnirea este considerată extrem de importantă pentru accesul Statelor Unite la minerale esențiale, scrie The Mirror.

Imaginile postate pe rețelele de socializare par să îl arate pe Trump adormind, moment surprins de camerele de filmat. Comentatorul politic Harry Sisson a distribuit o înregistrare video cu președintele republican, scriind: „Trump tocmai a adormit din nou. Se întâmplă mereu asta. Evident că nu este bine și oricine crede că este sănătos se minte singur”.

Trump just fell asleep again. This keeps happening. He’s obviously not okay and anyone who believes he’s healthy is lying to themselves. We’re screwed. pic.twitter.com/5QHvZfvbzw — Harry Sisson (@harryjsisson) December 4, 2025

Este a doua oară într-o săptămână când Donald Trump adoarme în timpul unei ședințe

Aceasta este a doua oară săptămâna aceasta când președintele american ațipește în timpul unui eveniment public. Și luni, în timpul ședinței Cabinetului, Trump a părut că a adormit în timp ce secretarul de stat Marco Rubio vorbea despre războiul din Ucraina. În cadrul respectivei ședințe, Trump a fost filmat în timp ce stătea cu ochii închii, iar în anumite momente părea periculos de aproape de marginea scaunului, mai scrie sursa citată.

De asemenea, tot în timpul ședinței de luni, jurnaliștii au observat doi plasturi pe mâna liderului de la Casa Albă. Situația a ridicat semne de întrebare cu privire la starea de sănătate a președintelui american, care are aproape 80 de ani.

Casa Albă neagă, însă, că președintele ar fi ațipit. „Preşedintele Trump asculta cu atenţie şi a condus această şedinţă de cabinet maraton în toate cele trei ore”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat.

La începutul reuniunii, Donald Trump a ironizat el însuşi ideea că rămâne fără energie.

„Voi găsiţi mereu ceva nou, de genul «este sănătos? Biden era grozav, dar Trump este sănătos?»”, le-a spus el jurnaliştilor prezenţi, pe care i-a catalogat drept „ţicniţi”.

BREAKING: In a stunning moment, Donald Trump has fallen asleep during his own cabinet meeting. This is so embarrassing. pic.twitter.com/fNNHB1E27t — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) December 2, 2025

Trump i-a primit la Casa Albă pe președintele Republicii Democrate Congo, Felix Tshisekedi, și pe președintele Rwandei, Paul Kagame, precum și pe mai mulți oficiali din alte națiuni africane care au călătorit la Washington pentru a asista la ședință. Tot săptămâna aceasta, Trump a vorbit cu dispreț despre Somalia, țara afectată de război, și a declarat că nu dorește imigranți din națiunea est-africană în SUA.

Semnarea unui acord de pace între Congo și Rwanda, la Washington, i-a oferit lui Trump o altă oportunitate de a se lăuda cu succesul său în promovarea păcii, dar oboseala sa evidentă înseamnă că întrebările despre starea sa de sănătate vor continua, mai notează presa de peste Ocean.

După întrebări persistente despre motivul pentru care a făcut un RMN la spital, în octombrie, medicul său oficial a comunicat într-un final, săptămâna aceasta, că examenul era „preventiv” şi că a demonstrat o sănătate cardiovasculară „Excelentă” a preşedintelui.

