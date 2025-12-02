Politicianul cu reputație de „fustangiu” și jurnalista fascinată de putere: Aventura care a explodat public! ”A considerat-o de unică folosință”

Apar noi detalii din scandalul sexual în care este implicat Robert Francis Kennedy Jr., mai cunoscut ca RFK Jr., actualul secretar al Sănătății.

Se pare că oficialul american a fost implicat într-o aventură cu fosta jurnalistă New York Times Olivia Nuzzi, însă detaliile picante abia acum ies la lumină. Aceasta după ce fostul iubit al lui Nuzzi, jurnalistul Ryan Lizza, a început să facă o serie de dezvăluiri referitoare la relația Oliviei cu RFK Jr, scrie Radar Online.

Nuzzi (32 de ani) a recunoscut de anul trecut că a avut o relație cu Kennedy (71 de ani), însă a spus că relația nu a fost una intimă. Acum, Lizza spune că RFK Jr. este un „dependent de plăceri” și că acesta ar fi considerat-o pe jurnalistă ca fiind „de unică folosință”.

Într-o scrisoare de aproape 3.000 de cuvinte intitulată „Mijloace de control”, Lizza, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit o presupusă convorbire telefonică pe care a avut-o cu RFK Jr. în august 2024, în timpul căreia cei doi au vorbit pentru prima dată.

„«Chestia e că nu am o relație cu ea. Și vă pot spune că nu voi mai vorbi niciodată cu ea în viața mea», mi-a spus Bobby”, a susținut fondatorul Telos News.

„A mințit ușor și cu încredere totală, așa cum face cineva când nu vede nicio barieră între realitate și ficțiune, la fel ca (Donald) Trump sau Olivia însăși. Tonul a fost o indiferență completă, ca și cum ar fi fost de unică folosință și instantaneu înlocuibilă de una dintre celelalte femei cu care Olivia a spus că este sigură că el are același tip de aventură ciudată”, a remarcat Lizza, fost analist politic la CNN, despre Kennedy.

Jurnalista ar fi vrut să se împace cu fostul iubit

După ce a aflat despre „aventură” și a dat-o afară pe Nuzzi din apartamentul lor, Lizza a susținut că aceasta ar fi vrut o împăcare. „M-a bombardat cu mesaje în care își cerea scuze și mă implora să iau în considerare să o primesc înapoi”, a povestit el.

Într-un mesaj, Nuzzi, care l-a acuzat pe RFK Jr. că este dependent de sex, ar fi scris: „Nu vreau să renunț. Îmi pare rău că m-am rătăcit atât de tare. Chiar îmi pare rău. Nu a fost real. A fost greșit, dar nu a fost real”, i-ar fi transmis ea.

Nuzzi l-a întâlnit inițial pe RFK Jr. în timp ce scria un profil al lui, publicat în noiembrie 2023 sub titlul „Politica uluitoare a campaniei lui RFK Jr.”.

Ea a fost concediată în septembrie 2024, când au apărut informațiile despre mesajele explicite pe care ea și politicianul și le-ar fi trimis reciproc.

Lizza mai spune că Nuzzi se afla „într-o stare de ceață mentală în această perioadă, iar acțiunile ei au devenit o încurcătură de contradicții”, după ce el a rupt relația cu ea. RFK Jr. întrerupsese contactul cu Nuzzi după ce se retrăsese din cursa prezidențială și îl susținea pe Trump în cursa pentru fotoliul de la Casa Albă.

„Încerca cu disperare să se reconecteze cu Bobby, care îi spusese Oliviei că nu mai vrea să vorbească cu ea și o blocase pe rețelele de socializare. Pe măsură ce perspectiva unui viitor cu Bobby se estompa, a dezvoltat o furie intensă față de mine pentru că, așa cum i-a spus unuia dintre prietenii noștri comuni, i-am «distrus» oportunitatea de a avea un copil cu el”, spune Lizza.

CITEȘTE ȘI:

Se anunță divorțul momentului! Vedeta și-a șters pozele cu soțul, a renunțat la verighetă și a slăbit spectaculos

O femeie a primit o amendă de peste 1.000 de euro pentru că a mers incorect pe scările rulante. Ce greșeală a făcut