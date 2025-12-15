Acasă » Știri » Alina Marymar a atacat-o pe Lambada, după ce a insinuat că ar fi gravidă! Blonda a blocat săgeata și i-a dat ”fatala”

De: roxana tudorescu 15/12/2025 | 11:05
Războiul între doamnele lui Tzancă Uraganu continuă! Nu este prima dată când Marymar și Lambada își vorbesc indirect prin intermediul postărilor în online, dar este prima dată când au intervenit vorbe extrem de acide! Bruneta a sărit pe blondă și nu a iertat-o, după insinuările legate de o altă posibilă sarcină cu manelistul. Toate detaliile în articol.

Totul ar fi pornit de la momentul în care Lambada ar fi dat de înțeles că așteaptă, din nou, un copil alături de Tzancă Uraganu. Enervată la culme de situație, Marymar a intervenit rapid și i-a oferit replica usturătoare.

Alina Marymar a atacat-o pe Lambada

Lambada și Tzancă Uraganu au împreună trei copii și se zvonește că ar urma al patrulea. Nici Marymar nu a rămas la statutul de simplă iubită și a devenit mama copilului manelistului, oferindu-i o fiică.

Ei bine, războiul numit „Cine face mai mulți copii” ,în care femeile au intrat, pare că e departe de a se sfârși. După ce Lambada a dat de înțeles că este însărcinată, Marymar a postat un mesaj cu subînțeles care pare a fi cu direcție către blonda lui Tzancă:

„În 2025 încă sunt oameni care nu știu să citească și nici să scrie, dar distribuie citate ca experții în filosofie. Magie curată“.

Dar haideți să vă spunem și de la ce mesaj a pornit totul. Într-o postare pe Instagram, Lambada a aruncat bomba:

„Ați observat că bărbații însurați se plâng mereu că sunt nefericiți în relație… și dintr-o dată, minune: soția rămâne gravidă?”

Rămâne de văzut dacă Lambada și manelistul mai așteaptă un copil și dacă mesajul lui Marymar a fost pentru ”rivala” ei. Un lucru e cert: telenovela continuă!

