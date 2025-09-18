Cum se împarte Tzancă Uraganu între Lambada și Marymar? Imaginile în care se ține de mână cu blonda au stârnit controverse

În timp ce actuala lui iubită, Alina Marymar, se afla acasă alături de fetița lor, Anastasia, Tzancă Uraganu a atras toate privirile la o nuntă unde a fost surprins în compania Lambadei, femeia cu care are trei copii. Apariția celor doi împreună a stârnit imediat valuri de comentarii și speculații în mediul online.

Tzancă Uraganu este foarte activ și în viața fostei sale iubite, Lambada, datorită celor trei copii pe care îi au împreună. Manelistul și fosta sa parteneră au atras atenția la o nuntă desfășurată ieri. Artistul a urcat pe scenă pentru a cânta în prima parte a evenimentului, iar mai târziu, la petrecerea de seară, a fost surprins în compania mamei micuților săi, în gesturi de tandrețe.

Cei doi au dansat apropiați și s-au ținut de mână, iar momentele au fost filmate și distribuite pe rețelele sociale, unde au devenit rapid virale. Cei doi au avut ținute asortate, manelistul a ales un costum negru, iar fosta iubită o rochie neagră și lungă.

Într-o postare, Lambada a notat sugestiv „Șefa lui Tzancă”, stârnind comentarii despre relația lor și chiar zvonuri privind o posibilă nouă sarcină. Numeroși fani consideră că manelistul ar avea două relații cu femeile din viața lui, Lambada și Marymar, astfel că și-ar împărți timpul între ele și copiii pe care îi are.

Tzancă Uraganu și Lambada, aniversare pentru fiul lor, Yamal Andrei

Mulți s-ar fi așteptat ca Tzancă Uraganu și Lambada să fie văzuți împreună la aniversarea celui mai mic dintre copiii lor. Pe 17 septembrie, băiețelul Yamal Andrei a împlinit un an, iar Lambada a postat fotografii emoționante alături de cei trei copii pe care îi are cu artistul. Nici manelistul nu a lăsat momentul să treacă neobservat și i-a transmis un mesaj special micuțului său de ziua lui.

„LA MULTI ANI BĂIATUL MEU FRUMOS CA UN ÎNGERAS YAMAL!! Azi faci 1 anisor!!! MulȚumesc Doamne pentru toate minunile care tu mi le-ai trimis!!!!!!”, a scris Tzancă pe rețelele de socializare.

