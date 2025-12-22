Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 20 de ani: moda anilor 2000 n-a iertat pe nimeni

O fotografie din arhivă, surprinsă într-un night club cu aer de bar de striptease, reaprinde discuțiile despre începuturile Andrei. Outfitul e atât de încărcat, încât te întrebi dacă asistai la un show, la karaoke sau la o seară de animație pentru clienți. Dacă acela era costumul de artistă, moda anilor 2000 n-a iertat pe nimeni.

Decorul e fără dubiu nocturn: lumini joase, reflexii de neoane, mese înghesuite, canapele roșii și o agitație specifică unui night club în plină funcțiune. Totul indică un spațiu de distracție nocturnă, nu o sală de concert sau o scenă pregătită pentru un act artistic.

Cum arăta Andra acum 20 de ani

În acest context, ținuta Andrei domină fotografia și ridică sprâncenele din prima secundă, pentru că e atât de încărcată și de teatrală încât pare desprinsă dintr-un spectacol paralel cu cel din club. Cizmele albe din piele urcă până sus, perforate agresiv de sus până jos, legate prin cercuri metalice care dau impresia mai degrabă de costum de scenă exotică decât de outfit purtabil. Fusta mini cu pliuri, body-ul legat în față cu o sfoară neagră și geaca albă de piele completează un amestec greu de descifrat, la care se adaugă pălăria de mafiot și cerceii cu franjuri negri, atât de lungi cât o zi de post.

Imaginea finală este una care te face să te întrebi ce rol joacă, de fapt, personajul din fotografie. Rezultatul aduce a un soi de Michael Jackson, varianta feminină din Balcani, teleportat într-un club de noapte între cabaret, striptease și karaoke la ora trei dimineața. Dacă era clientă, outfitul e îndrăzneț până la inconștiență. Dacă era artistă, e momentul în care ne luăm cu mâinile de cap și ne întrebăm cine a decis că așa arată o apariție scenică.

Poate era un concept, poate era doar moda haotică a anilor 2000, poate era o încercare disperată de a ieși în evidență într-un peisaj concurențial. Cert este că fotografia nu transmite nimic din atmosfera unui concert, ci mai degrabă vibe-ul unei animatoare de club, perfect integrată într-un decor unde nimeni nu mai știe cine cântă, cine dansează și cine doar face parte din decor.

Cum era Andra atunci și ce făcea

Dincolo de fotografia care șochează prin ținută și context, realitatea acelei perioade era una de muncă intensă și de construcție continuă. Andra se afla la început de drum, într-o etapă în care fiecare apariție conta, fiecare concert era o cărămidă pusă la temelia unei cariere care abia prindea contur. Fusese remarcată devreme, înregistrase piese, intra constant în studiouri și alerga prin toată țara cu un program epuizant, susținând sute de concerte pe an. Nu era vorba de rafinament, branding personal sau strategii de imagine atent gândite, ci de prezență, vizibilitate și muncă pe bandă rulantă, așa cum se clădeau carierele la începutul anilor 2000.

Apărea pe scene importante, inclusiv la festivaluri precum Cerbul de Aur, unde emoțiile erau la vedere și presiunea uriașă. Publicul o aplauda uneori înainte de primul vers, iar ea recunoștea că ajungea aproape să plângă de emoție după ce cobora de pe scenă. Era tânără, ambițioasă, susținută de familie și concentrată exclusiv pe muzică, nu pe rafinamentul garderobei sau pe coerența unui stil vestimentar. Alegerile de imagine reflectau mai degrabă haosul și libertatea vremurilor decât vreo lipsă de seriozitate artistică.

Tot în acea perioadă, viața ei personală începea să intre tot mai des în atenția presei. Relația cu Cătălin Măruță devenea publică, iar Andra ajungea să locuiască frecvent în apartamentul acestuia din București, deși avea deja o locuință cumpărată de părinți. Presa specula, cei doi evitau declarațiile, iar ea continua să împartă timpul între concerte, deplasări prin țară și apariții publice. Era o perioadă aglomerată, intensă, în care cariera și viața personală se dezvoltau în paralel, fără pauză și fără prea mult timp pentru ajustări de imagine.

Anii aceia au fost, pentru mulți artiști români, o epocă a experimentelor: stiluri amestecate, influențe occidentale prost digerate, ținute exagerate și apariții care astăzi par aproape caricaturale. Unele încercări au funcționat, altele au rămas memorabile… dar în sensul greșit. Andra nu a făcut excepție. Diferența este că, dincolo de aceste excese vizuale, ea muncea constant și își consolida rapid poziția pe piața muzicală.

Fotografia nu o definește, dar explică perfect vremurile. Talentul era deja acolo, direcția artistică urma să se clarifice odată cu maturizarea. Iar ironia face ca, la aproximativ un an după ce această poză era făcută, Andra să lase definitiv în urmă experimentele de club, spunând „Da” în fața ofițerului Stării Civile și căsătorindu-se cu Cătălin Măruță — un moment care a marcat nu doar o schimbare în viața personală, ci și începutul unei imagini publice mult mai așezate.

