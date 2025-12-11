Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 25 de ani: ținute sexy și atitudine de divă

Andra Măruță, în prezent în vârstă de 39 de ani, rămâne una dintre cele mai îndrăgite prezențe din industria muzicală românească. Înainte să devină una dintre cele mai puternice voci ale scenei autohtone, artista a traversat o perioadă în care descoperea treptat cine este și cum vrea să se prezinte în fața publicului. Transformările ei vizuale, stilistice și profesionale au fost vizibile încă din primele apariții pe micul ecran.

La numai 14 ani, Andra apărea pentru prima dată la televizor, într-o emisiune difuzată în 2001 la Pro TV. La acea vreme, chipul ei avea încă trăsături de copil, iar look-ul era departe de cel care o caracterizează astăzi. Purta părul lung, într-o nuanță de roșcat intens, silueta ei era mult mai subțire, iar întreaga ei prezență părea marcată de emoția firească a unei adolescente aflate în fața unei audiențe naționale. Pentru mulți telespectatori, era surprinzător să vadă o tânără atât de delicată interpretând cu forță piese care necesitau o voce matură.

Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 25 de ani

Anii următori au adus numeroase schimbări în stilul artistei. În perioada de început, Andra a trecut prin diferite transformări capilare, testând nuanțe de șaten deschis și chiar look-uri cu șuvițe blonde, specifice începutului anilor 2000.

Prima etapă majoră a carierei a început odată cu lansarea albumului „Andra”, în 2001. Coperta materialului discografic surprinde imaginea unei adolescente cu trăsături fine, machiaj discret și un zâmbet timid, dar hotărât. Era momentul în care publicul descoperea oficial o voce ce urma să devină una dintre cele mai apreciate din România.

Pe măsură ce discografia ei creștea – „Dragostea mea” (2002), „Vreau sărutarea ta” (2003), „Rămâi cu mine” (2005), „Dragostea rămâne” (2008) sau „Something New” (2010) – se observa și o transformare vizibilă în imaginea artistei. Stilul vestimentar se maturiza, coafurile deveneau mai elaborate, iar aparițiile sale scoteau în evidență o încredere tot mai solidă.

Relația cu Cătălin Măruță, începută în anii 2000, s-a transformat într-o familie unită, cei doi devenind părinții lui David și ai Evei. Deși nu a lăsat niciodată cariera pe plan secund, Andra a consolidat o imagine publică echilibrată.

Ce ritual are Andra Măruță înainte de fiecare concert

Spre deosebire de alți artiști care recurg la băuturi alcoolice pentru un impuls rapid, Andra preferă o abordare naturală: hidratarea constantă. Apa rămâne aliatul ei principal, contribuind la menținerea sănătății corzilor vocale și la recuperarea acestora după efort, un obicei simplu, dar esențial pentru calitatea interpretărilor sale.

„Este chiar indicată. Unii zic că poți să bei și ceva care să îți amorțească corzile vocale, dar noi nu încercăm chestiile astea, noi bem apă. Adică, gen whisky sau țuică, unii beau asta, mulți artiști spun că te ajută la… (n.r. – oferă energie). Apă, tată! Tratează corzile vocale. Ne face bine, ne facem bine de la apă”, a spus cântăreața.

