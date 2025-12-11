Acasă » Știri » E oficial! Când apare filmul „Peaky Blinders” pe Netflix și ce actori fac parte din distribuție

De: Anca Chihaie 11/12/2025 | 23:30
„Peaky Blinders” revine pe Netflix

Universul „Peaky Blinders” se extinde oficial, după ani de speculații, discuții în mediul online și numeroase promisiuni privind continuarea poveștii clanului Shelby. Netflix a anunțat în mod oficial producția unui lungmetraj dedicat seriei, marcând astfel trecerea unuia dintre cele mai apreciate titluri ale platformei într-o nouă etapă. Filmul poartă numele „Peaky Blinders: The Immortal Man” și este conceput ca o continuare directă a aventurilor lui Tommy Shelby și ale familiei sale.

Anunțul pune capăt perioadei de incertitudine care a urmat încheierii celor șase sezoane difuzate între 2013 și 2022. Fanii speculau de multă vreme intențiile creatorului Steven Knight, care a lăsat deschisă posibilitatea unui film încă din momentul finalizării serialului. Netflix vine acum cu detalii clare și o strategie diferită de lansare față de producțiile convenționale ale platformei.

Potrivit informațiilor făcute publice, „Peaky Blinders: The Immortal Man” va ajunge inițial în cinematografe, unde este programat să debuteze pe 6 martie 2026. Ulterior, pelicula va deveni disponibilă global pe Netflix începând cu 20 martie 2026. Această abordare reprezintă o schimbare de direcție semnificativă pentru celebra franciză, fiind pentru prima dată când o producție legată de acest univers beneficiază de o lansare extinsă pe marile ecrane înainte de apariția în streaming. Decizia arată ambițiile platformei, care tratează proiectul ca pe un eveniment cinematografic major.

Producția păstrează atmosfera intensă și specificul narativ care au consacrat serialul, lucru indicat și de ratingul „R” acordat în Statele Unite, semn că povestea va continua să abordeze teme dure, caracteristice lumii criminale în care evoluează personajele.

De această dată, scenariul se va concentra pe o perioadă mai puțin explorată până acum, situată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Familia Shelby va fi plasată în fața unei amenințări diferite de situațiile cu care a fost confruntată în sezoanele serialului, într-un context istoric marcat de turbulențe globale și schimbări majore ale balanței de putere.

Realizarea filmului îi readuce în prim-plan pe unii dintre actorii emblematici ai serialului, între care Sophie Rundle, Stephen Graham și Ned Dennehy. Lor li se alătură nume noi, cu greutate în industria cinematografică, precum Rebecca Ferguson, Barry Keoghan și Tim Roth, indicând intenția producătorilor de a extinde universul narativ și de a introduce perspective proaspete în cadrul poveștii.

„Se pare că Tommy Shelby nu și-a încheiat socotelile cu mine. Sunt extrem de bucuros să reiau colaborarea cu Steven Knight și Tom Harper pentru realizarea versiunii de lungmetraj a seriei Peaky Blinders. Asta e pentru fani”, a transmis Murphy.

