Acasă » Știri » Știri externe » Miliardarul care a înțeles că banii nu cumpără totul: cum arată viața surprinzător de cumpătată a lui Warren Buffett

Miliardarul care a înțeles că banii nu cumpără totul: cum arată viața surprinzător de cumpătată a lui Warren Buffett

De: Daniel Matei 09/12/2025 | 14:57
Miliardarul care a înțeles că banii nu cumpără totul: cum arată viața surprinzător de cumpătată a lui Warren Buffett
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Warren Buffett (95 de ani) este unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, iar mulți s-ar aștepta ca acesta să fie obișnuit cu produse de lux și mașini și accesorii de ultimă generație.

Cu toate acestea, miliardarul este un om mult mai cumpătat decât crede publicul, dovadă stând faptul că mașina pe care o folosește în prezent este una veche de 11 ani. De altfel, Buffett face parte din categoria oamenilor extrem de bogați care, în pofida averii uriașe, nu aruncă cu bani pe lucruri pe care nu le consideră absolut utile. Zgârcit, ar spune unii, cumpătat, din punctul altora de vedere.

Majoritatea miliardarilor își arată stilul de viață prin produse de lux, însă Warren Buffett nu este adeptul chestiunilor ostentative, scrie Times of India. Acestuia îi place foarte mult mașina cumpărată acum 11 ani și o tratează ca și cum ar fi un simplu electrocasnic. Buffett conduce un Cadillac XTS, din 2014 și nu are de gând să și-l schimbe prea curând, cu toate că a fost afectat de-a lungul vremii de fenomene meteo, inclusiv de grindină.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Obiceiul lui nu este unul nou. În 2001, el a explicat că preferă siguranța și lucrurile simple, în detrimentul produselor de lux.

Sursa foto: Hepta

Warren Buffett consideră că timpul este mai prețios decât banii

Faptul că miliardarul preferă să continue să folosească o mașină veche de 11 ani vine dintr-o filosofie personală a sa, potrivit căreia timpul este mult mai valoros decât lucrurile materiale.

„Dacă aș putea scrie un cec în 30 de secunde și să fiu exact în aceeași poziție în care sunt acum, dar cu o mașină nouă, aș face-o în această după-amiază. Dar nu-mi place să renunț la ceva atunci când nu există cu adevărat niciun beneficiu”, a spus el la un moment dat.

Potrivit sursei citate, mașina lui Warren Buffett adaugă în fiecare an aproximativ 5.600 de kilometri la bord, cu toate că fiica sa îl mai ajută din când în când și îl transportă ea acolo unde acesta are nevoie. Totul pentru că miliardarul este încă extrem de activ și preferă să meargă în fiecare loc în care are afaceri importante și nu îi place prea mult să delege.

CITEȘTE ȘI:

Fostă „regină a frumuseții”, condamnată după ce i-a ucis copilul iubitului ei. Motivul incredibil al crimei

Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe Netflix și HBO Max!

Tags:
Iți recomandăm
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă în Pipera
Showbiz internațional
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o…
Colanți mulați, posterior celebru și o ciocolată caldă – rețeta lui Kim Kardashian ca să arate „bombiță” și pe pârtie
Showbiz internațional
Colanți mulați, posterior celebru și o ciocolată caldă – rețeta lui Kim Kardashian ca să arate „bombiță” și…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Digi 24
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele ...
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele dispar!”
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă ...
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă în Pipera
Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut ...
Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut că este o eroare
BANCUL ZILEI | Care este „cea mai mișto vârstă”, de fapt
BANCUL ZILEI | Care este „cea mai mișto vârstă”, de fapt
Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania! Manelistul a făcut totul public în mediul ...
Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania! Manelistul a făcut totul public în mediul online
Vezi toate știrile
×