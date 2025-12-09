Miliardarul care a înțeles că banii nu cumpără totul: cum arată viața surprinzător de cumpătată a lui Warren Buffett

Warren Buffett (95 de ani) este unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, iar mulți s-ar aștepta ca acesta să fie obișnuit cu produse de lux și mașini și accesorii de ultimă generație.

Cu toate acestea, miliardarul este un om mult mai cumpătat decât crede publicul, dovadă stând faptul că mașina pe care o folosește în prezent este una veche de 11 ani. De altfel, Buffett face parte din categoria oamenilor extrem de bogați care, în pofida averii uriașe, nu aruncă cu bani pe lucruri pe care nu le consideră absolut utile. Zgârcit, ar spune unii, cumpătat, din punctul altora de vedere.

Majoritatea miliardarilor își arată stilul de viață prin produse de lux, însă Warren Buffett nu este adeptul chestiunilor ostentative, scrie Times of India. Acestuia îi place foarte mult mașina cumpărată acum 11 ani și o tratează ca și cum ar fi un simplu electrocasnic. Buffett conduce un Cadillac XTS, din 2014 și nu are de gând să și-l schimbe prea curând, cu toate că a fost afectat de-a lungul vremii de fenomene meteo, inclusiv de grindină.

Obiceiul lui nu este unul nou. În 2001, el a explicat că preferă siguranța și lucrurile simple, în detrimentul produselor de lux.

Warren Buffett consideră că timpul este mai prețios decât banii

Faptul că miliardarul preferă să continue să folosească o mașină veche de 11 ani vine dintr-o filosofie personală a sa, potrivit căreia timpul este mult mai valoros decât lucrurile materiale.

„Dacă aș putea scrie un cec în 30 de secunde și să fiu exact în aceeași poziție în care sunt acum, dar cu o mașină nouă, aș face-o în această după-amiază. Dar nu-mi place să renunț la ceva atunci când nu există cu adevărat niciun beneficiu”, a spus el la un moment dat.

Potrivit sursei citate, mașina lui Warren Buffett adaugă în fiecare an aproximativ 5.600 de kilometri la bord, cu toate că fiica sa îl mai ajută din când în când și îl transportă ea acolo unde acesta are nevoie. Totul pentru că miliardarul este încă extrem de activ și preferă să meargă în fiecare loc în care are afaceri importante și nu îi place prea mult să delege.

