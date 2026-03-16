Cartea de Tarot de azi, 16 martie. Șase de Cupe îți răscolește trecutul pentru a aduce echilibrul

De: Irina Maria Daniela 16/03/2026 | 06:30
Cartea de Tarot a zilei este Șase de Cupe. Ea vorbește despre nostalgia dulce și amintirile din trecut, evocând momente prețioase din copilărie sau din primii ani ai vieții. Reprezintă o perioadă de inocență, joacă și simplitate.

Șase de Cupe te invită să revizitezi colțurile mai blânde ale lumii tale interioare. Explorează amintiri, gesturi de bunătate și bucurii simple care odinioară se simțeau ca acasă. Spiritul îți cere să îți amintești lucrurile care ți-au hrănit inima în copilărie.

Încearcă să îți amintești sentimentele și valorile din anii de început ai vieții, care erau pure și autentice. Practică bunătatea prin mici gesturi de compasiune față de tine și față de ceilalți, pentru a restabili echilibrul spiritual.

Trecutul conține lecții, nu lanțuri. Invită binecuvântările trecutului în călătoria ta prezentă și conectează-te cu familia ta sufletească pentru sprijin și companie spirituală. Invită ghizii sau energiile arhetipale din trecutul tău să îți susțină creșterea în prezent.

În esență, Șase de Cupe este o carte a fericirii emoționale și a satisfacției. Este posibil să petreci mai mult timp rememorând trecutul sau să iei legătura cu prieteni ori membri ai familiei cu care împărtășești amintiri frumoase.

Ce energie aduce Șase de Cupe

Cartea te încurajează, de asemenea, să te reconectezi cu copilul tău interior și să îmbrățișezi plăcerile simple ale vieții.

Ea poate indica și nevoia de a renunța la supărările sau regretele din trecut și de a merge mai departe cu o inimă mai ușoară. Te îndeamnă să te ierți pentru greșelile trecutului și să fii mai blând cu tine în prezent, așa cum ai fi fost cu tine însuți în copilărie.

În ansamblu, această carte semnalează o perioadă de bucurie și fericire și te invită să reflectezi asupra cât de departe ai ajuns și asupra oamenilor care au avut un impact pozitiv în viața ta.

Acordă-ți puțin timp astăzi pentru a te lăsa purtat de nostalgie și pentru a-ți aminti momentele frumoase, permițându-ți să simți căldura și bucuria pe care acestea le aduc.

