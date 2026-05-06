Greșeala unor turiști le poate aduce 30 de ani de închisoare în Turcia. Ce au descoperit polițiștii în bagajele lor

Doi frați turiști care au călătorit în Turcia au fost condamnați la închisoare, după ce au fost acuzați de fraudă. Aceștia s-au dat drept membri importanți ai statului, iar în bagajele lor au fost descoperite sume uriașe. Din cauza acestei greșeli, cei doi vor petrece mulți ani după gratii.

O situație neașteptată a avut loc în Turcia. Doi frați din Ohio au ales să meargă în Turcia. Aceștia au fost acuzați de fraudă și riscă până la 30 de ani de închisoare, după ce autoritățile au descoperit că aveau în bagaj sume importante de bani. Mai mult decât atât, s-au dat drept membri ai Regalității din Orientul Mijlociu și nu este prima abatere de acest fel. Turiștii au comis o serie de ilegalități în perioada 2020-2023.

Ce ilegalități au descoperit polițiștii

Două persoane în vârstă de 42, respectiv 31 de ani au fost condamnate la închisoare între 24 și 23 de ani. Aceștia au făcut o serie de ilegalități în perioada 2020-2023, printre cele mai recente falsificarea identității, mituirea șefului de cabinet al primăriei și deținerea unor sume uriașe. Ei au declarat că sunt membri ai Regalității din Orientul Mijlociu, iar frauda pe care au făcut-o este în jur de 21 de milioane de dolari.

Potrivit procurorilor, toate aceste lucruri au putut fi posibile cu ajutorul șefului de cabinet al primăriei, în vârstă de 55 de ani. De asemenea, și el a fost condamnat la aproximativ 8 ani de închisoare. Autoritățile mai spun despre bărbatul de 42 de ani că ar fi pretins că este căsătorit cu o prințesă din Emiratele Arabe Unite, iar fratele său că este manager de fonduri speculative. În toți acești ani, au dus o viață extravagantă și aveau avioane private, ceasuri de lux, o flotă de vehicule de top și zeci de arme de foc. În plus, a fost descoperită și o armă personalizată, placată cu aur.

În plus, bărbații au închiriat mai multe avioane private pentru shopping către mai multe destinații, inclusiv Miami, Londra, București și Madrid. Pentru a reuși să îl corupă pe șeful de cabinet, i-au oferit cadouri scumpe, mese în oraș, bani cash, dar și bilete la lojă pentru meciuri ale echipei Cleveland Browns.

