Cine încearcă să-l scoată din închisoare pe tatăl lui Mario Berinde. Întorsătură neașteptată după crima care a șocat România

De: Keva Iosif 05/05/2026 | 22:30
În paralel cu ancheta morții lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani, din Timiș, ucis de trei prieteni, situația familiei capătă o întorsătură total neașteptată. Într-un context marcat de o durere extremă, părinții băiatului, aflați până acum în conflict, au ajuns, surprinzător, la reconciliere. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Crima care a șocat România, cazul lui Mario Berinde (15 ani), a avut loc în seara de 19 ianuarie 2026 și a scos la iveală un lanț de evenimente greu de imaginat.

Potrivit anchetatorilor, tragedia s-a consumat într-un imobil din Cenei, casa unuia dintre inculpați. Doi băieți, de 15 și 13 ani, ar fi pus la cale un plan cu aproximativ o lună înainte, așteptând momentul potrivit pentru a-l ataca pe Mario.

În acea seară, situația a degenerat rapid. Victima a fost lovită repetat cu o toporișcă și un cuțit, într-un episod de o violență greu de imaginat.

După ce și-a pierdut fiul într-un mod tragic, tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă lovitură
Doi dintre adolescenți au fost trimiși în judecată pentru omor calificat. Al treilea, în vârstă de 13 ani, nu răspunde penal, dar a fost preluat de serviciile de protecție și se află într-un centru specializat.

În Cenei, vestea a căzut ca un trăsnet. La înmormântarea lui Mario, întreaga comunitate a venit să îl conducă pe ultimul drum. Iar scenele au fost dramatice: mama băiatului, Octavia Berinde, a fost la un pas de leșin, iar tatăl, Viorel Berinde, a fost adus special din penitenciar pentru ceremonie.

Tatăl lui Mario Berinde ar putea ieși din penitenciar

A fost o ironie dureroasă a destinului în acest caz: bărbatul ajunsese după gratii chiar după un conflict cu soția sa, într-un dosar legat de bani retrași de pe card. Atunci, în fața unei tragedii imposibil de înțeles, familia s-a reunit sub semnul durerii, nu al reconcilierii.

Iertare în fața tragediei: mama și-a retras plângerea

Surprinzător însă, după moartea fiului lor, relația dintre părinți pare să fi intrat într-o altă etapă.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Octavia Berinde ar fi depus o cerere în instanță prin care își retrage plângerea împotriva soțului, deschizând astfel posibilitatea ca acesta să fie eliberat.

”Apărătorul ales al inculpatului Berinde Vasile Viorel solicită acordarea unui nou termen pentru a fi în măsură să studieze dosarul. Învederează instanței că se află în posesia unei declarații de renunțare formulată de persoana vătămată, declaraţie de împăcare și retragere a plângerii prealabile”, a precizat avocatul bărbatului.

Cererea de eliberare condiționată a lui Viorel Berinde urmează să fie judecată chiar astăzi, pe 6 mai 2026, iar șansele ca aceasta să-i fie admisă sunt foarte mari în acest context.

Cazul lui Mario Berinde nu se oprește însă la omor. În anchetă apar și referiri la consum și trafic de cannabis în cercul de adolescenți.

Anchetatorii au reținut că unul dintre minorii inculpați, cel de 13 ani, ar fi consumat substanțe interzise, fiind testat pozitiv la THC, substanța activă din cannabis. Mai mult, există suspiciuni că în anturajul victimelor și al agresorilor circulau droguri de risc, iar unii dintre tineri le-ar fi consumat în mod repetat.

