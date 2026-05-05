Una dintre cele mai celebre prezentatoare de la BBC și-a dat demisia, după 20 ani de carieră

De: Irina Vlad 05/05/2026 | 22:58
Natalie Pirks, una dintre celebrele prezentatoare BBC Sport, și-a încheiat cariera după 20 de ani de televiziune, în urma unei conștientizări profunde despre absența sa în viața familiei. De-a lungul timpului, ea a transmis de la competiții de top, precum Cupa Mondială și Jocurile Olimpice.

Natalie Pirks și-a încheiat cariera de prezentatoare după mai bine de 20 de ani petrecuți la pupitrul știrilor sportive BBC. Încă din 2013, ea a fost una dintre figurile marcante ale postului TV, relatând cele mai importante evenimente sportive din lume.

Marți, 5 mai, Natalie Pirks a anunțat pe rețelele de socializare că își ia rămas bun de la televiziune pentru a se dedica mai mult fiicelor sale, Ariella (14 ani) și Soraya (10 ani), pe care le are împreună cu soțul ei, Diego Rincon. Decizia a venit în urma unei întâmplări care a făcut-o să conștientizeze cât de absentă este în propria familie. Fiica ei a fost cea care a ilustrat totul într-un desen sugestiv, în care apare deconectată de viața reală și preocupată de telefonul mobil.

„Peste două săptămâni părăsesc slujba pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Iată de ce: peste douăzeci de ani în televiziune, patru Cupe Mondiale, patru Jocuri Olimpice, nenumărate finale importante. Din toate punctele de vedere, am reușit.

Dar fiica mea mi-a desenat odată o imagine care mi-a rămas întipărită în memorie: Stăteam întinsă (eram gravidă) și lucram pe telefon. Ea avea doar patru ani. Și avea dreptate. Succes pe hârtie, jonglând cu multe lucruri în viața reală. Bună la ceea ce fac, dar cea mai dură critică a mea, pierzând momente importante alături de familie, a scris Natalie Pirks, pe rețelele de socializare.

Natalie Pirks le-a prezentat telespectatorilor unele dintre cele mai importante momente sportive ale epocii moderne. De la campaniile pline de suișuri și coborâșuri ale echipei Angliei la Euro, până la triumful istoric al Lionesses la Euro 2022, ea a fost o prezență constantă și familiară în serile care au ținut națiunea cu sufletul la gură.

Cariera sa a dus-o, de asemenea, la Cupele Mondiale din Africa de Sud, Brazilia, Ruia și Qatar, ea fiind inclusiv în centrul transmisiunilor BBC de la Londra 2012 – în cadrul „Super Saturday”, care a devenit unul dintre momentele definitorii ale sportului britanic.

