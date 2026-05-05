Sfârșit prematur pentru un mare profesor. Constantin Duvac, omagiat cu respect și durere: „A fost un model pentru generații”

Mediul universitar și juridic din România este în doliu după dispariția prematură a profesorului Constantin Duvac, la doar 52 de ani. Cadru didactic apreciat, avocat și autor a zeci de lucrări de specialitate, acesta a lăsat în urmă o carieră impresionantă și generații întregi de studenți pe care i-a format.

Constantin Duvac s-a născut la 2 iunie 1973 și a absolvit Facultatea de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în 1997, specializarea cercetări penale. În 2008 a obținut titlul de doctor în drept penal la Academia Română, cu teza „Pluralitatea aparentă de infracțiuni”.

O carieră dedicată dreptului penal

În ultimii ani, a fost profesor titular la Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București, unde a predat drept penal și criminalistică, dar și conducător de doctorat, din 2019. A fost, de asemenea, profesor asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a ocupat funcții de conducere în cadrul Universității Româno-Americane din București.

Activitate profesională complexă: universitar, avocat și fost ofițer

Pe lângă cariera academică, Constantin Duvac a activat și ca avocat, fiind membru al Baroului Gorj între 2013 și 2015, iar ulterior al Baroului București, cu specializare în drept penal, inclusiv în domenii precum corupția, criminalitatea organizată, evaziunea fiscală și fraudele financiar-bancare.

Anterior, a ocupat funcții importante în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române, printre care director general al Direcției Generale Audit Intern din MAI și director în structuri ale Inspectoratului General al Poliției Române, inclusiv în Direcția de Cercetări Penale.

Contribuții științifice remarcabile

Profesorul Duvac a avut o activitate științifică vastă, fiind autor sau coautor a 30 de cărți și 148 de studii, articole și comentarii de practică judiciară. Printre lucrările sale se numără „Tratat de drept penal. Partea specială”, „Drept penal. Partea generală”, „Drept penal român” și „Criminalistica”.

A fost implicat și în elaborarea unor lucrări fundamentale dedicate noului Cod penal, precum volumele „Explicațiile noului Cod penal”, coordonate de George Antoniu și Tudorel Toader.

Funcții și recunoaștere profesională

De-a lungul carierei, Constantin Duvac a ocupat funcții importante în mediul juridic și asociativ: președinte al Asociației Române de Științe Penale, președinte al Secției de științe penale din cadrul Academiei de Științe Juridice din România, vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România și președinte de onoare al Asociației Criminaliștilor din România.

Pentru activitatea sa, a fost distins cu numeroase premii, printre care „Ion Tanoviceanu” și „Vintilă Dongoroz”, precum și Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de ofițer.

Mesaj emoționant al Facultății de Drept ASE

Facultatea de Drept din cadrul ASE a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul profund al profesorului asupra studenților și colegilor:

„Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea în neființă a domnului Constantin Duvac, o personalitate marcantă a lumii juridice și academice din România. Domnia sa a fost mai mult decât un profesor. A fost un formator de conștiințe, un model de rigoare intelectuală și un reper de claritate și profunzime în gândire și în exprimare. Prin fiecare curs, prin fiecare cuvânt rostit, a lăsat în urmă nu doar cunoștințe, ci și o viziune despre ceea ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea profesiei juridice. Generații întregi de studenți și actuali profesioniști îi datorează nu doar formarea profesională, ci și încrederea de a-și urma drumul. Moștenirea sa va continua să trăiască în fiecare dintre cei pe care i-a inspirat. Gândurile noastre se îndreaptă către familie, colegi și toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Reacția Academiei de Științe Juridice din România

Și Academia de Științe Juridice din România a transmis un mesaj oficial:

„Academia de Științe Juridice din România (AȘJR) anunță cu profund regret trecerea prematură în neființă, la vârsta de 52 de ani, a dragului nostru prieten și coleg prof. univ. dr. habil. Constantin Duvac, reputat penalist și președinte al Secției de drept penal a AȘJR.”

Instituția a subliniat contribuțiile sale academice și profesionale, precum și implicarea în proiecte de cercetare și în dezvoltarea științelor penale la nivel național și internațional.

Dispariția lui Constantin Duvac reprezintă o pierdere semnificativă pentru mediul universitar, pentru profesia de avocat și pentru comunitatea specialiștilor în drept penal. Prin activitatea sa, a influențat profund evoluția doctrinei juridice și a format generații de profesioniști care îi vor duce mai departe moștenirea.

