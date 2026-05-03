Zi neagră pentru motorsport: ”Omul de Fier” Alex Zanardi moare în aceeași zi cu Ayrton Senna

Alex Zanardi, pilotul legendar care a câștigat patru medalii de aur paralimpice după ce și-a pierdut ambele picioare într-un accident din 2001, a murit la vârsta de 59 de ani.

Legenda italiană a curselor, care a supraviețuit unui accident aproape fatal în 2001, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, înainte de a reveni și a câștiga patru medalii de aur paralimpice, a murit într-o zi de primăvară care, coincidență, marchează aniversarea morții lui Ayrton Senna.

Alex Zanardi a murit

Viața lui Zanardi a fost o dovadă că o tragedie poate fi depășită prin voință și un nou început este posibil. De la circuitele de mare viteză din IndyCar până la competițiile de handcycling din Rio și Londra, „zâmbetul său cu gropițe” și spiritul neclintit au devenit un simbol pentru milioane de oameni care se confruntă cu propriile lupte fizice și emoționale.

Moartea sa înseamnă sfârșitul unei ere pentru o generație de fani care l-au vazut pilotând mașini de curse dar și înfăptuind miracole la olimpiade.

De la Bologna la visul american

Născut în 1966, în Castel Maggiore, ascensiunea lui Zanardi în motorsport a fost una neobosită. A debutat în Formula 1 cu echipa Jordan în 1991, dar adevărata consacrare a venit în Statele Unite.

Între 1996 și 1998, a dominat seria CART, câștigând două titluri și devenind un nume cunoscut datorită depășirii spectaculoase „The Pass” de la Laguna Seca. Revenirea sa în Formula 1, cu Williams, în 1999, nu a avut același succes, dar a pregătit terenul pentru întoarcerea în America și ziua fatidică a accidentului de la Lausitzring, în 2001. După ce a pierdut 75% din sânge și i s-a administrat ultima împărtășanie, Zanardi a supraviețuit împotriva tuturor pronosticurilor.

Cariera sa este impresionantă în toate competițiile. Astfel în Formula 1 ca pilot a luat 41 de starturi pentru Jordan, Minardi, Lotus și Williams.

În Statele Unite s-a bucurat de succes în CART/IndyCar: 15 victorii și 2 titluri de campion (1997, 1998). După teribilul accident a venit și gloria paralimpică: 4 medalii de aur și 2 de argint la Londra 2012 și Rio 2016.

Zanardi a stabilit și recordul mondial Ironman la categoria sportivilor cu dizabilități.

Rezistența spiritului uman

A doua etapă a vieții lui Zanardi a fost poate chiar mai impresionantă decât prima. În 2003, s-a întors la Lausitzring, într-o mașină special modificată, pentru a parcurge cele 13 tururi pe care nu le-a putut finaliza în ziua accidentului.

Ulterior, s-a dedicat handcyclingului, unde forța fizică și inteligența tactică l-au făcut cel mai bun din lume. Viața l-a lovit din nou în 2020. Chiar și după un al doilea accident devastator, fiind implicat într-un incident cu un camion în timpul unei curse de ștafetă și a suferind leziuni neurologice grave, Zanardi a continuat să lupte ani la rând în procesul de recuperare.

Un ultim tur pentru un erou

Pe măsură ce vestea morții sale s-a răspândit în paddock-ul Marelui Premiu al Spaniei și până la Indianapolis, omagiile au fost unanime. Mario Andretti, unul din cei mai mari piloți de mașini de curse, l-a descris drept „cel mai curajos om pe care l-am cunoscut vreodată”, iar fostul coleg Jimmy Vasser a spus simplu: „Alex ne-a învățat cum să trăim”. Zanardi nu a primit întotdeauna cele mai bune cărți din partea vieții, dar a încercat să le joace întotdeauna cât mai bine. Glumea adesea pe seama dizabilității sale, spunând că picioarele lui „nu îl mai dor când plouă”. Acest umor, combinat cu o voință feroce de a învinge, a făcut ca lumea să fie mai bună datorită lui.

Alex Zanardi lasă în urmă o soție, Daniela, și un fiu, Niccolò, dar și o moștenire care va fi studiată de psihologi și istorici sportivi pentru decenii. A fost omul care a demonstrat că, deși corpul poate fi frânt, voința rămâne de neînvins. Cursa s-a încheiat, dar amintirea zâmbetului său larg va rămâne.

