BANC | Bulă intră în cofetărie și cere un tort

Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece finalul de săptămână este să râzi cu gura până la urechi.

Bulă intră în cofetărie și cere un tort:

-Domnișoară, vreau și eu un tort frumos, cu mesajul „La mulți ani, Bubulino!” Este ziua de naștere a soției mele.

-Câte lumânări să pun, domnule Bulă?

-30, ca de obicei.

Alte bancuri haioase

Bubulina la oftalmolog

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.

– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…

Bulă de 1 Mai

– Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?

– Uite așa, măi Ștrulă. Dar tu de ce ai sărbătorit 14 februarie, chiar dacă nevastă-ta te înșală?

Bulă pensionar

– Bulă, ce vrei să te faci când vei fi mare?

– Pensionar!

– De ce?!

– Păi toată lumea muncește pentru asta!

Nota 10

Bulă vine acasă:

– Mamă, am luat 10!

– Bravo! La ce?

– La două materii: 5 la matematică și 5 la română 😄

