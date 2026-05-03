BANC | Bulă intră în cofetărie și cere un tort

De: Denisa Crăciun 03/05/2026 | 08:12
Bulă intră în cofetărie și cere un tort:

-Domnișoară, vreau și eu un tort frumos, cu mesajul „La mulți ani, Bubulino!” Este ziua de naștere a soției mele.

-Câte lumânări să pun, domnule Bulă?

-30, ca de obicei.

Bubulina la oftalmolog 

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:
– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.
– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.
– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.
– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?
– De ce, Bulă?
– Pentru că deja vezi mai bine…

Bulă de 1 Mai

– Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?
– Uite așa, măi Ștrulă. Dar tu de ce ai sărbătorit 14 februarie, chiar dacă nevastă-ta te înșală?

Bulă pensionar

– Bulă, ce vrei să te faci când vei fi mare?
– Pensionar!
– De ce?!
– Păi toată lumea muncește pentru asta!

Nota 10

Bulă vine acasă:
– Mamă, am luat 10!
– Bravo! La ce?
– La două materii: 5 la matematică și 5 la română 😄

De ce a fost ucis șoferul de Uber din Prahova. Iubita criminalului a făcut noi dezvăluiri
Singura „faimoasă” care a făcut burtică la Survivor. În timp ce restul concurenților au slăbit, ea a pus kilograme
Reapare cu fostul după despărțire: Supermodelul anului și cowboy-ul de elită, din nou împreună?
Test de inteligență | Ai un IQ +140, dacă poți găsi litera R ascunsă printre P-uri, în cel mult 11 secunde
Pe ce dată vine canicula în 2026. Meteorologii Easeweather anunță prima zi cu temperaturi peste 35 de grade Celsius, în România
Viitorul e aici! McDonald’s testează roboți umanoizi care se poartă și se îmbracă la fel ca angajații
