Bancul sfârșitului de săptămână | Schimbul de ulei la BMW

Glumele au darul de a ne însenina ziua și de a ne aduce zâmbetul pe buze. Mașinile rămân un subiect fascinant, mai ales în rândul domnilor, iar bancul de mai jos promite să stârnească hohote de râs.

– Salut, a venit momentul să fac schimbul de ulei la maşină. Ştiu că tu te pricepi mai bine… Ce ulei îmi recomanzi?

– Depinde de maşină… ce maşină e?

– BMW seria 3 E46.

– Ulei de floarea soarelui.

Alte bancuri amuzante

O femeie nervoasă işi sună bărbatul:

– Pe unde naiba eşti?

– Draga mea, ştii magazinul ăla de bijuterii unde ai văzut inelul ăla imens cu diamant? Mi-ai zis că te-ai indrăgostit de el iar eu ţi-am zis că intr-o zi o să ţi-l cumpăr …

Femeia cu un glas moale:

– Off, … iubitul meu, da imi amintesc.

– Ei, … eu sunt la barul de lângă.

O femeie a dat în judecată un spital, pe motiv că după recentul tratament administrat soțului ei, acesta și-a pierdut în totalitate interesul pentru a face dragoste cu ea.

În apărare, spitalul a declarat:

– Tot ceea ce am făcut noi a fost să îi corectăm vederea soțului.

M-am dus la doctor pentru un control de rutină.

Asistenta m-a întrebat:

– Câte kilograme aveți?

M-a urcat pe cântar. Arăta 80.

– Ce înălțime aveți?

– 175 de centimetri

M-a măsurat apoi a mormăit: 160, mai exact.

Apoi mi-a verificat tensiunea și mi-a zis:

– Să știți că tensiunea e cam ridicată!

– Normal că e ridicată! m-am rățoit la ea. Când am venit aici eram înaltă și slabă. Acum sunt scundă și grasă!

Discuție intre un colonel și un sergent:

– Soldat, du-te și udă florile din curte…

– Dar plouă afară dom colonel.

– Nu-i nimic, îți iei umbrela.

Se intâlnesc doi prieteni in fața unei secții de poliție:

– Sal, ce faci pe aici?

– Ieri m-au jefuit la Dragonul Roșu doi chinezi și am venit să văd cum merge ancheta.

– Și?

– Păi, organele de poliție au redus cercul de suspecți la 10.000 …

