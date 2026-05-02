Bancul sfârșitului de săptămână | Schimbul de ulei la BMW

De: Andreea Stăncescu 02/05/2026 | 16:25
Glumele au darul de a ne însenina ziua și de a ne aduce zâmbetul pe buze. Mașinile rămân un subiect fascinant, mai ales în rândul domnilor, iar bancul de mai jos promite să stârnească hohote de râs.

– Salut, a venit momentul să fac schimbul de ulei la maşină. Ştiu că tu te pricepi mai bine… Ce ulei îmi recomanzi?
– Depinde de maşină… ce maşină e?
– BMW seria 3 E46.
– Ulei de floarea soarelui.

O femeie nervoasă işi sună bărbatul:
– Pe unde naiba eşti?
– Draga mea, ştii magazinul ăla de bijuterii unde ai văzut inelul ăla imens cu diamant? Mi-ai zis că te-ai indrăgostit de el iar eu ţi-am zis că intr-o zi o să ţi-l cumpăr …
Femeia cu un glas moale:
– Off, … iubitul meu, da imi amintesc.
– Ei, … eu sunt la barul de lângă.

O femeie a dat în judecată un spital, pe motiv că după recentul tratament administrat soțului ei, acesta și-a pierdut în totalitate interesul pentru a face dragoste cu ea.
În apărare, spitalul a declarat:
– Tot ceea ce am făcut noi a fost să îi corectăm vederea soțului.

M-am dus la doctor pentru un control de rutină.
Asistenta m-a întrebat:
– Câte kilograme aveți?
M-a urcat pe cântar. Arăta 80.
– Ce înălțime aveți?
– 175 de centimetri
M-a măsurat apoi a mormăit: 160, mai exact.
Apoi mi-a verificat tensiunea și mi-a zis:
– Să știți că tensiunea e cam ridicată!
– Normal că e ridicată! m-am rățoit la ea. Când am venit aici eram înaltă și slabă. Acum sunt scundă și grasă!

Discuție intre un colonel și un sergent:
– Soldat, du-te și udă florile din curte…
– Dar plouă afară dom colonel.
– Nu-i nimic, îți iei umbrela.
Se intâlnesc doi prieteni in fața unei secții de poliție:
– Sal, ce faci pe aici?
– Ieri m-au jefuit la Dragonul Roșu doi chinezi și am venit să văd cum merge ancheta.
– Și?
– Păi, organele de poliție au redus cercul de suspecți la 10.000 …

