Acasă » Teste IQ » Test de logică | 3 diferențe în maximum 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?

Test de logică | 3 diferențe în maximum 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?

De: Irina Vlad 02/05/2026 | 16:34
Test de logică | 3 diferențe în maximum 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
Test de logică | 3 diferențe în maximum 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență care te va pune la grea încercare. Ești gata să încerci? Privește cu atenție cele două imagini și găsește cele 3 diferențe în maximum 31 de secunde. Crezi că le poți găsi pe toate? Dacă da, spor la treabă!

Ideea este simplă. Ți se prezintă două imagini care par aproape identice, dar între ele există câteva diferențe ascunse. Sarcina ta este să găsești aceste diferențe, privind imaginile cu atenție și fără a te lăsa distras.

Test de logică | 3 diferențe în maximum 31 de secunde

Deci, ai reușit să găsești măcar o diferență? Dacă nu, nu-ți face deloc griji. Iată câteva sfaturi care să te ajute fără să-ți dezvăluim răspunsul: Mărește diferite secțiuni ale imaginii și examinează fiecare parte cu atenție.

Verifică cu atenție fundalul, deoarece unele schimbări sunt ascunse în zone în care te-ai aștepta cel mai puțin. Fii atent la detaliile mai mici, deoarece acestea sunt adesea cele mai greu de observat. Timpul trece! Ai găsit deja primele diferențe? 3, 2, 1! Timpul a expirat!

Test de logică | 3 diferențe în maximum 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

Iluzie optică virală | Unde este smartphone-ul ascuns în această poză?

TEST IQ | Găsiți 3 pisici în această fotografie! Majoritatea oamenilor văd doar două

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cel mai tare test psihologic | Alege una dintre cele 2 canapele și vei afla dacă ești IISP sau IIRC
Teste IQ
Cel mai tare test psihologic | Alege una dintre cele 2 canapele și vei afla dacă ești IISP…
Test de inteligență | Rezolvați ecuația: Cât fac un cocos + un măr + o banană?
Teste IQ
Test de inteligență | Rezolvați ecuația: Cât fac un cocos + un măr + o banană?
Caz unic în Marea Britanie. Gemenele care au aflat că au tați biologici diferiți
Mediafax
Caz unic în Marea Britanie. Gemenele care au aflat că au tați biologici...
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde...
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O...
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Digi24
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu...
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Mediafax
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet...
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Click.ro
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
Digi 24
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să...
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta...
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
go4it.ro
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce tarife de vizitare sunt la Cazinoul din Constanța? Faleza a devenit neîncăpătoare
Ce tarife de vizitare sunt la Cazinoul din Constanța? Faleza a devenit neîncăpătoare
Raed Arafat, prima reacție după moartea pompierului Dan Colniceanu. Avea 35 de ani
Raed Arafat, prima reacție după moartea pompierului Dan Colniceanu. Avea 35 de ani
Bancul sfârșitului de săptămână | Schimbul de ulei la BMW
Bancul sfârșitului de săptămână | Schimbul de ulei la BMW
Zodia favorită a divinității în vara lui 2026: Va primi o moștenire uriașă, la care nu se aștepta
Zodia favorită a divinității în vara lui 2026: Va primi o moștenire uriașă, la care nu se aștepta
Soția lui Dorian Popa n-a fost originală la altar. Nunta anului, dar cu scurtcircuit la jurăminte
Soția lui Dorian Popa n-a fost originală la altar. Nunta anului, dar cu scurtcircuit la jurăminte
Miriam a murit la doar 22 de ani, după ce a fost lovită cu mașina. Ce substanțe consumase șoferul
Miriam a murit la doar 22 de ani, după ce a fost lovită cu mașina. Ce substanțe consumase șoferul
Vezi toate știrile