Raed Arafat, prima reacție după moartea pompierului Dan Colniceanu. Avea 35 de ani

De: Irina Vlad 02/05/2026 | 16:58
Dan Colniceanu, locotenent-colonel ISU Brașov, alpinist și ghid montan, a murit la doar 35 de ani în timp ce se afla pe un traseu montan. Raed Arafat, șeful DSU, a oferit prima reacție. 

Absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri, locotennt-colonelul Dan Colniceanu și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov. A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să îi fie alături.

Muntele a fost marea sa pasiune, locul pe care l-a iubit enorm și unde și-a găsit mereu echilibrul, puterea și chemarea. Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost și ultimul drum. Dan Colniceanu se afla în timpul liber și a fost găsit fără viață în Valea Coștilei. Pe lângă activitatea din cadrul ISU Brașov, Dan Colniceanu a fost ghid montan și instructor în cadrul școlii de formare profesională a Societății Ghizilor și Liderilor Montani.

„Astăzi, 2 mai 2026, am pierdut un camarad. Nu era în misiune. Era acolo unde îl chema sufletul — pe munte. Acolo unde se simțea cu adevărat liber. De data aceasta, în Valea Coștilei, muntele nu i-a mai dat drumul înapoi.

A fost mai mult decât un pompier excepțional. A fost unul dintre cei care nu fac un pas înapoi când alții ezită. Dintre cei care duc greul fără să ceară nimic în schimb. Dintre cei care, zi de zi, își pun viața în slujba altora.

Avea acea forță rară de a inspira, de a aduce încredere acolo unde era teamă și de a transforma fiecare intervenție într-o lecție de curaj și profesionalism. Iar dincolo de toate acestea, era un om cald, un coleg de nădejde, un prieten adevărat. Muntele i-a fost pasiune, echilibru și libertate. Drum lin, frate…

Vei rămâne pentru totdeauna parte din noi.
Colectivul DSU transmite condoleanțe sincere familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit”, a most mesajul transmis de către DSU.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis, de asemenea, un mesaj de condoleanță pentru rudele și colegii pompierului Dan Colniceanu: „Condolenațe familiei și colegilor”. 

