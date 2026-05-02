Ce a difuzat Pro TV în locul emisiunii Românii au Talent, după ce a fost scoasă din grilă

De: Irina Vlad 02/05/2026 | 17:43
Ediția de vineri, 1 mai, a emisiunii Românii au Talent a fost scoasă din grila de programe, decizie care i-a luat prin surprindere pe telespectatori. În locul show-ului, Pro TV a ales să difuzeze un program special, adaptat zilelor libere.

Schimbare importantă în grila de programe de la Pro TV. Emisiunea Românii au Talent a luat o pauză de difuzare de o săptămână, decizie care a fost luată pentru prima dată în istoria show-ului. Producătorii au regândit strategia de difuzare, iar în acest sezon, formatul a suferit mici modificări.

De ce a fost scoasă emisiunea Românii au Talent din grila Pro TV

Decizia de a scoate emisiunea din grila de programe de 1 Mai vine în urma unei schimbări fără precedent. În acest sezon, pentru prima dată, telespectatorii au șansa de a participa la jurizarea concurenților, influențând direct parcursul lor în drumul spre marele premiu. Ce înseamnă asta? Fanii show-ului au avut posibilitatea să voteze 6 numere artistice care vor ajunge direct în semifinală, o premieră în sistemul de selecție.

În total, 36 de concurenți vor ajunge în etapele semifinale: 20 de concurenți au fost deja selectați de jurați, 10 au primit „Golden Buzz”, urmând ca alți 6 să fie aleși prin votul telespectatorilor.

„Le-am pregătit 12 momente, organizate în 6 categorii distincte. Câte 2 momente pentru fiecare categorie. E destul de simplu. Ne dorim să implicăm şi mai mult publicul în experienţa «Românii au talent». Până acum votul publicului începea să facă legea în emisiune din semifinale, însă acum e diferit.

Totul ţine de o premieră în sistemul de votare a semifinaliştilor. Pentru prima dată, în acest an şase dintre semifinalişti vor fi desemnaţi prin votul publicului, vot care se încheie vineri, 1 mai, la miezul nopţii. Pe de o parte, este nevoie de timp pentru vot, pe de altă parte, este nevoie de timp pentru pregătirea concurenţilor pentru etapele live”, a spus Andi Moisescu, unul dintre jurații emisiunii.

Pentru a avea suficient timp de votare până la edițiile semifinale (prima semifinală live va fi vineri, 8 mai), producătorii au decis ca ediția de vineri, 1 mai, să fie scoasă din grila de programe. În locul emisiunii Românii au Talent, Pro TV a difuzat două filme: „Domnul și doamna Smith”, cu Brad Pitt și Angelina Jolie și „Să moară Romeo” cu Jet Li.

