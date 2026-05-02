Doliu în lumea filmului. Actrița pe care o vedeai la Pro TV a murit

Actrița americană Gwen Farrell, cunoscută publicului larg pentru aparițiile sale în serialul de succes M*A*S*H, difuzat de-a lungul timpului și pe posturile din grupul Pro TV, s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. Îndrăgit de telespectatori din întreaga lume, inclusiv din România, serialul în care a jucat a contribuit la popularitatea și aprecierea actriței, care a avut o carieră diversificată atât în televiziune, cât și în afara ei.

Decesul artistei a fost confirmat de fiul său, Keith Farrell, care a declarat că aceasta a murit din cauze naturale, la Los Angeles. Familia a descris-o drept „o lumină călăuzitoare” și o prezență constantă, plină de iubire și înțelepciune.

Cei apropiați au transmis că pierderea ei lasă un gol imens, amintindu-și de vocea, puterea și echilibrul pe care le aducea în viața celor din jur. Gwen Farrell a fost mai mult decât o actriță pentru familia sa, a fost un sprijin discret și o sursă de inspirație.

Actrița apărea în serialul difuzat la PRO TV

Născută în Austin, Texas, actrița a avut un rol recurent în celebrul serial MASH, apărând în 26 de episoade. De-a lungul producției, ea a interpretat mai multe personaje, în special asistente medicale, contribuind la autenticitatea și farmecul serialului. MASH, difuzat între anii 1972 și 1983, este un serial american emblematic care combină comedia cu drama, având acțiunea plasată în timpul Războiului din Coreea.

În România, producția a fost redifuzată de mai multe ori pe PRO CINEMA, fiind apreciată de public pentru umorul inteligent și temele sensibile abordate.

Dincolo de actorie, Gwen Farrell a surprins printr-o schimbare radicală de carieră, devenind arbitru de box în California și intrând în istorie ca prima femeie care a arbitrat un meci pentru titlul mondial.

CITEȘTE ȘI: Miriam a murit la doar 22 de ani, după ce a fost lovită cu mașina. Ce substanțe consumase șoferul

Raed Arafat, prima reacție după moartea pompierului Dan Colniceanu. Avea 35 de ani