Acasă » Știri » Miriam a murit la doar 22 de ani, după ce a fost lovită cu mașina. Ce substanțe consumase șoferul

Miriam a murit la doar 22 de ani, după ce a fost lovită cu mașina. Ce substanțe consumase șoferul

De: Denisa Crăciun 02/05/2026 | 15:43
Miriam a murit la doar 22 de ani, după ce a fost lovită cu mașina. Ce substanțe consumase șoferul
Miriam și-a pierdut viața la 22 de ani, în urma unui accident mortal în Italia

Un tragic accident a avut loc în dimineața zilei de 4 noiembrie 2022, în localitatea Pieve del Grappa. O tânără studentă în vârstă de 22 de ani s-a stins din viață, după ce o mașină a spulberat-o. Impactul a fost atât de puternic încât medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Șoferul mașinii conducea sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. 

O fată stabilită în Fonte, provincia Treviso, voia să se ducă acasă, însă a fost nevoită să meargă singură până în Tolmezzo. În acel moment, Alessandro Giovanardi conducea cu o viteză mult mai mare decât limita legală și a lovit-o din plin pe tânără. Aceasta a fost proiectată pe un câmp din apropiere, iar impactul i-a fost fatal. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că șoferul consumase alcool și substanțe interzise.

Miriam s-a stins din viață la 22 de ani

O familie întreagă este acum îndoliată. Aceasta și-a pierdut propria fiică, după ce fata se certase cu iubitul ei și voia să meargă acasă. Inițial, își sunase tatăl, însă nu i-a răspuns la telefon pentru că dormea. Așadar, a decis să meargă pe jos până în Tolmezzo. Pe drum, fata a fost spulberată de un șofer care conducea mașina cu 158 de km/h, în condițiile în care limita legală era de 60 km/h.

Alessandro Giovanardi, autorul accidentului mortal, se afla sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Oamenii legii care au ajuns la fața locului au constatat că bărbatul avea o alcoolemie de 1,33 mg/l, dar a fost testat pozitiv și la canabis. De asemenea, la locul accidentului s-au deplasat și medicii, însă nu au mai putut face nimic pentru ea. Fata a fost găsită la aproape 80 de metri de unde a fost lovită.

Șoferul a fost găsit vinovat pentru uciderea lui Miriam, iar Curtea de Casație a luat decizia unei pedespse de trei ani și două luni de închisoare. Condamnarea a fost pronunțată abia doi ani mai târziu, adică în 2024, de judecătorul de cameră preliminară din Treviso și a fost menținută și de instanța de apel. Mai mult, a existat o modificare. Concret, s-a recalculat suma pe care tatăl victimei trebuie să o primească la 170.000 de euro, iar sora ei trebuie să primească despăgubiri de 80.000 de euro.

