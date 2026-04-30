Acasă » Știri » Tragedie în pădure produsă în această dimineață: pompierii au luptat în zadar pentru viața unui bărbat

Tragedie în pădure produsă în această dimineață: pompierii au luptat în zadar pentru viața unui bărbat

De: Paul Hangerli 30/04/2026 | 23:30
Tragedie în pădure produsă în această dimineață: pompierii au luptat în zadar pentru viața unui bărbat
Bărbat din Neamț decedat în pădure, sursa- colaj CANCAN.RO

Un incident dramatic a avut loc joi dimineață în județul Neamț, unde un bărbat și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut într-o zonă forestieră greu accesibilă. Intervenția salvatorilor a fost una contracronometru, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Intervenție de urgență în pădurea din Vădurele

Totul s-a petrecut în jurul orei 07:52, când autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 că, în pădurea din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, un copac a căzut peste un bărbat. La fața locului au fost mobilizate echipaje de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SVSU Alexandru cel Bun, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul de Poliție Județean.

Zona în care s-a produs incidentul s-a dovedit dificil de accesat. Salvatorii au fost nevoiți să înainteze aproximativ 200 de metri prin teren accidentat pentru a ajunge la victimă. Bărbatul era prins sub trunchiul copacului și se afla în stare de inconștiență.

Ce au transmis pompierii ISU Neamț

Reprezentanții ISU au oferit detalii despre intervenția dificilă:

„La o distanţă de aproximativ 200 de metri faţă de drum, într-o zonă greu accesibilă, pompierii au identificat o persoană, în stare de inconştienţă, prinsă sub un copac. Cu ajutorul echipamentelor specifice (din dotarea autospecialei complexe pentru intervenţie) au acţionat pentru scoaterea victimei de sub copac. Imediat au fost începute manevrele de resuscitare.”

Eforturi disperate de salvare

Pompierii au folosit echipamente speciale pentru a îndepărta copacul și a scoate victima de sub acesta. Imediat după eliberare, au fost începute manevrele de resuscitare, în speranța că bărbatul va putea fi readus la viață.

Ulterior, echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean a preluat intervenția și a continuat procedurile de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor susținute ale salvatorilor și medicilor, bărbatul nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat la fața locului.

Circumstanțele tragediei, în curs de clarificare

Victima avea 45 de ani, iar modul exact în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilit de anchetatori. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a determina dacă a fost vorba despre un incident nefericit sau dacă există și alte cauze care au contribuit la producerea tragediei.

Autoritățile vor analiza toate aspectele legate de acest caz, inclusiv motivele pentru care bărbatul se afla în pădure în momentul incidentului. Ancheta este în plină desfășurare, iar concluziile oficiale vor fi făcute publice după finalizarea verificărilor.

Acest caz readuce în atenție pericolele la care se expun persoanele care desfășoară activități în zone forestiere, mai ales în condiții dificile, unde intervenția rapidă a echipajelor de salvare poate fi îngreunată de terenul accidentat.

CITEȘTE ȘI: Accident cumplit în Argeș: un muncitor de 56 ani a căzut în gol în timp ce vopsea pe o nacelă. Decesul a survenit pe loc

Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se întâmplă cu salariile muncitorilor străini începând cu 1 august 2026. Schimbare majoră în România
Știri
Ce se întâmplă cu salariile muncitorilor străini începând cu 1 august 2026. Schimbare majoră în România
Scandal într-un cartier de lux. O femeie trebuie să plătească sute de mii de euro după ce vecinii au reclamat-o din cauza unor lucrări de reparații
Știri
Scandal într-un cartier de lux. O femeie trebuie să plătească sute de mii de euro după ce vecinii…
Marginea Căii Lactee, identificată de cercetători. Unde se termină galaxia noastră
Mediafax
Marginea Căii Lactee, identificată de cercetători. Unde se termină galaxia noastră
Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu și un cântăreț, numiți la conducerile prefecturilor
Gandul.ro
Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert...
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”....
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Mediafax
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru...
Parteneri
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Click.ro
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri aprinse în mediul online
Digi 24
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri...
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu și un cântăreț, numiți la conducerile prefecturilor
Gandul.ro
Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu și un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu salariile muncitorilor străini începând cu 1 august 2026. Schimbare majoră în ...
Ce se întâmplă cu salariile muncitorilor străini începând cu 1 august 2026. Schimbare majoră în România
Scandal într-un cartier de lux. O femeie trebuie să plătească sute de mii de euro după ce vecinii ...
Scandal într-un cartier de lux. O femeie trebuie să plătească sute de mii de euro după ce vecinii au reclamat-o din cauza unor lucrări de reparații
Bogdan de la Ploiești a pus capăt conflictului cu fostul asociat. Avocatul artistului face dezvăluiri: ...
Bogdan de la Ploiești a pus capăt conflictului cu fostul asociat. Avocatul artistului face dezvăluiri: ”Era foarte afectat de ceea ce se întâmpla”
Soția lui Florin Prunea o distruge pe Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat ...
Soția lui Florin Prunea o distruge pe Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el”
Un important aeroport din Europa anunță că zeci de zboruri vor fi anulate luna viitoare din cauza ...
Un important aeroport din Europa anunță că zeci de zboruri vor fi anulate luna viitoare din cauza unor greve
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: „Costurile spitalizării ...
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: „Costurile spitalizării au depășit 2 milioane de euro”
Vezi toate știrile