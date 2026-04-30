Tragedie în pădure produsă în această dimineață: pompierii au luptat în zadar pentru viața unui bărbat

Un incident dramatic a avut loc joi dimineață în județul Neamț, unde un bărbat și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut într-o zonă forestieră greu accesibilă. Intervenția salvatorilor a fost una contracronometru, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Intervenție de urgență în pădurea din Vădurele

Totul s-a petrecut în jurul orei 07:52, când autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 că, în pădurea din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, un copac a căzut peste un bărbat. La fața locului au fost mobilizate echipaje de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SVSU Alexandru cel Bun, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul de Poliție Județean.

Zona în care s-a produs incidentul s-a dovedit dificil de accesat. Salvatorii au fost nevoiți să înainteze aproximativ 200 de metri prin teren accidentat pentru a ajunge la victimă. Bărbatul era prins sub trunchiul copacului și se afla în stare de inconștiență.

Ce au transmis pompierii ISU Neamț

Reprezentanții ISU au oferit detalii despre intervenția dificilă:

„La o distanţă de aproximativ 200 de metri faţă de drum, într-o zonă greu accesibilă, pompierii au identificat o persoană, în stare de inconştienţă, prinsă sub un copac. Cu ajutorul echipamentelor specifice (din dotarea autospecialei complexe pentru intervenţie) au acţionat pentru scoaterea victimei de sub copac. Imediat au fost începute manevrele de resuscitare.”

Eforturi disperate de salvare

Pompierii au folosit echipamente speciale pentru a îndepărta copacul și a scoate victima de sub acesta. Imediat după eliberare, au fost începute manevrele de resuscitare, în speranța că bărbatul va putea fi readus la viață.

Ulterior, echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean a preluat intervenția și a continuat procedurile de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor susținute ale salvatorilor și medicilor, bărbatul nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat la fața locului.

Circumstanțele tragediei, în curs de clarificare

Victima avea 45 de ani, iar modul exact în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilit de anchetatori. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a determina dacă a fost vorba despre un incident nefericit sau dacă există și alte cauze care au contribuit la producerea tragediei.

Autoritățile vor analiza toate aspectele legate de acest caz, inclusiv motivele pentru care bărbatul se afla în pădure în momentul incidentului. Ancheta este în plină desfășurare, iar concluziile oficiale vor fi făcute publice după finalizarea verificărilor.

Acest caz readuce în atenție pericolele la care se expun persoanele care desfășoară activități în zone forestiere, mai ales în condiții dificile, unde intervenția rapidă a echipajelor de salvare poate fi îngreunată de terenul accidentat.

CITEȘTE ȘI: Accident cumplit în Argeș: un muncitor de 56 ani a căzut în gol în timp ce vopsea pe o nacelă. Decesul a survenit pe loc

Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani