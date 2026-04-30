Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu salariile muncitorilor străini începând cu 1 august 2026. Schimbare majoră în România

Ce se întâmplă cu salariile muncitorilor străini începând cu 1 august 2026. Schimbare majoră în România

De: Andreea Stăncescu 30/04/2026 | 23:29
Ce se întâmplă cu salariile muncitorilor străini începând cu 1 august 2026. Schimbare majoră în România
Ce se schimbă la salariile angajaților din România

Guvernul României introduce noi reguli privind plata salariilor pentru lucrătorii străini, în încercarea de a crește transparența și de a reduce abuzurile din piața muncii. Conform Ordonanței de Urgență nr. 32/2026, începând din august 2026, angajatorii nu vor mai avea voie să achite salariile în numerar, acestea urmând să fie virate exclusiv în conturi bancare. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme care vizează reglementarea mai strictă a muncii prestate de cetățenii străini pe teritoriul țării.

Decizia vine pe fondul numeroaselor situații semnalate în ultimii ani, în care lucrători străini au fost plătiți sub nivelul salariului minim, au primit sume mai mici decât cele prevăzute în contract sau au fost remunerați parțial „la gri”. Prin obligativitatea plății prin bancă, autoritățile urmăresc o evidență mai clară a veniturilor și o protecție sporită pentru angajați.

De când se aplică obligațiile

Deși prevederile ordonanței sunt deja în vigoare, aplicarea efectivă a acestei obligații va începe după 7 august 2026, perioadă în care se desfășoară etape tranzitorii, inclusiv adaptarea sistemelor și testarea platformelor electronice dedicate. După această dată, orice plată efectuată în numerar către un lucrător străin va fi considerată contravenție.

Angajatorii care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni consistente, amenzile fiind cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru fiecare angajat aflat în această situație. În plus, firmele trebuie să actualizeze contractele individuale de muncă astfel încât să reflecte noua modalitate de plată, indiferent de prevederile existente anterior.

„Dispozițiile titlului I și dispozițiile referitoare la obținerea și prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă în baza unei cereri unice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică până la data de 7 august 2026, exclusiv pentru derularea procedurilor de înregistrare a angajatorilor străinilor și a procedurilor de autorizare a agențiilor de plasare a străinilor, precum și pentru testarea funcționalității platformei electronice prin simularea unor proceduri de depunere și soluționare a cererilor unice ”, prevede OUG 32/2026.

Pentru ca sistemul să funcționeze corect, este necesar ca lucrătorii străini să își deschidă conturi bancare. Instituțiile financiare vor solicita documente care dovedesc dreptul de ședere și de muncă în România, precum viza sau permisul de rezidență. Astfel, responsabilitatea respectării noilor reguli este împărțită între angajatori și angajați, chiar dacă sancțiunile vizează în principal companiile.

Tags:

Recomandarea video

