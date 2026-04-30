Bogdan de la Ploiești a pus capăt conflictului cu fostul asociat. Avocatul artistului face dezvăluiri: ”Era foarte afectat de ceea ce se întâmpla”

Scandalul care a zguduit online-ul zile întregi a ajuns la un final neașteptat, chiar în platoul Dan Capatos Show. În centrul dezvăluirilor a fost Andrei Moise, omul care a pus punct conflictului dintre Bogdan de la Ploiești și fostul partener. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

După acuzații grele, tensiuni uriașe și un scandal care putea exploda în instanță, totul s-a rezolvat în culise. Ore întregi de negocieri au dus la o înțelegere totală, iar ceea ce părea un război fără sfârșit s-a închis brusc. Vezi emisiunea integrală aici!

„Documentele care au fost semnate astăzi la mine la birou demonstrează foarte clar că părțile au ajuns la un numitor comun. S-a încheiat o tranzacție, o cesiune a părților sociale, iar după ore întregi de discuții, negocieri și clarificări, putem spune că securea războiului a fost îngropată. Nu a fost o chestiune simplă, nu a fost o formalitate, a durat, s-au întors acte, s-au refăcut documente, tocmai pentru ca fiecare parte să fie mulțumită. Bogdan a cesionat toate părțile sociale din societate, respectiv 70%, și a renunțat inclusiv la calitatea de administrator. S-a semnat și o declarație clară privind neutilizarea numelui său în cadrul societății sau în promovarea activităților viitoare. Dacă ar fi existat vreo problemă reală legată de acte, de procedură sau de legalitate, cu siguranță nu s-ar fi ajuns în acest punct. S-ar fi mers direct în zona penală, nu într-o cesiune asumată de ambele părți.”

Una dintre cele mai grele acuzații a fost cea de falsificare de semnătură, care a aprins spiritele în mediul online. În paralel, au apărut și suspiciuni legate de bani încasați ilegal, ceea ce a ridicat semne serioase de întrebare. Totuși, avocatul a clarificat situația și a demontat zvonurile care circulau intens.

„Nu s-a făcut nicio referire în documentele semnate astăzi la vreo semnătură falsă sau la vreun act falsificat. Mai mult decât atât, nici în discuțiile purtate în birou nu s-a pus problema în mod concret a unui fals.

Dacă ar fi existat o suspiciune reală, lucrurile ar fi mers într-o cu totul altă direcție, către organele penale. Faptul că s-a ajuns la cesionare spune foarte multe despre realitatea situației. Cu siguranță au existat niște plăți compensatorii între părți, asta este evident în astfel de situații. Însă nu pot să fac vorbire despre sume, pentru că sunt chestiuni confidențiale și nu am acordul ambelor părți. Orice detaliu financiar ține strict de înțelegerea lor și nu poate fi făcut public fără consimțământ.”

Avocatul susține că retragerea lui Bogdan a fost singura variantă logică pentru a evita un haos total. Un proces ar fi însemnat ani de scandal și o imagine afectată iremediabil.

„Riscurile erau foarte mari, pentru că se aruncaseră acuzații grave în spațiul public și lucrurile erau tensionate. Se putea ajunge la litigii pentru defăimare, la răspundere civilă delictuală și chiar la alte complicații juridice. În astfel de situații, nimeni nu câștigă cu adevărat, iar cea mai bună soluție este să ajungi la un numitor comun. Exact asta s-a întâmplat aici, iar conflictul a fost stins înainte să explodeze. Bogdan era foarte afectat de ceea ce se întâmpla cu oamenii care îl urmăresc, în special cu copiii. Mulți au intrat pe acea platformă bazându-se pe credibilitatea lui, iar acest lucru l-a apăsat foarte mult. Avea un sentiment de responsabilitate și chiar de vinovăție că s-a ajuns în acest punct. Tocmai de aceea am considerat că cea mai bună soluție este să se retragă complet și să închidă acest capitol.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

