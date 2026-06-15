Fiul lui Lucian Viziru, amenințat cu moartea într-un live pe TikTok! Mesajul transmis de actor: ”O să te găsim!”

Lucian Viziru trece prin momente cumplite. Fiul său a fost amenințat cu moartea în mediul online, iar actorul a luat măsuri importante. Mai mult decât atât, a transmis un mesaj special pentru agresor.

Lucian Viziru a devenit din ce în ce mai activ în mediul online. Acesta face adesea live-uri pe TikTok, însă a avut parte de o situație gravă. Un internaut l-a amenințat pe fiul său cu moartea. Vizibil speriat, fostul actor de telenovele a transmis un mesaj special pentru agresor. De asemenea, el a apelat deja la autorități, care sunt gata să îl găsească. Mesajul publicat pe rețelele de socializare a adunat sute de reacții uluitoare din partea fanilor.

Fiul lui Lucian Viziru, amenințat cu moartea

Fostul actor traversează o perioadă dificilă. După ce a decis să se apuce de TikTok, Lucian Viziru a primit un mesaj înfiorător. În timpul unui live, un internaut l-a amenințat pe fiul său cu moartea. Influencerul s-a speriat, așa că a apelat la ajutorul poliției. De asemenea, a transmis o informare prin intermediul unui videoclip pe rețelele de socializare. Acesta s-a adresat în mod direct agresorului și i-a spus că a luat măsuri și că va fi identificat de autorități.

Deci, copilul mi-a fost amenințat cu moartea într-un live pe TikTok. Și ăsta este un mesaj pentru cel care a făcut-o. În cazul în care credeai că glumesc, ei bine, nu am glumit. O să te găsim. Nu eu personal neapărat, poliția, mă rog, altcineva, în fine. Cert este că ai mers prea departe și într-o zi o să îți dai seama de ce ai făcut și o să îți pară rău, a spus Lucian Viziru în mediul online.

Reacțiile nu au întârziat să apară, astfel că fanii acestuia sunt alături de el și îl susțin în aceste momente grele.

Pfff…pare ireal, dar din nefericire NU este așa, fiți tari și cerebrali și veți trece și peste acest moment greu de crezut/ înțeles; Doamne ferește; În ce lume am ajuns să trăim, vai și amar, să ameninți un copil; Doamne ferește ce vremuri trăim, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

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