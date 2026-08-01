Regele Charles rupe o tradiție regală veche de aproape 190 de ani. Decizia privind Palatul Buckingham ar putea schimba monarhia pentru totdeauna

Regele Charles al III-lea a confirmat că el și regina Camilla nu se vor muta la Palatul Buckingham după finalizarea amplului proiect de renovare. În schimb, cuplul regal va continua să locuiască la Clarence House, punând capăt unei tradiții care datează din vremea reginei Victoria, în 1837. Decizia este considerată una dintre cele mai importante schimbări din istoria recentă a monarhiei britanice.

Regele Charles și regina Camilla rămân la Clarence House

Palatul Buckingham a anunțat oficial că regele Charles și regina Camilla vor continua să locuiască la Clarence House, reședința lor londoneză din 2003, chiar și după încheierea lucrărilor de renovare ale Palatului Buckingham.

În schimb, Palatul Buckingham va rămâne sediul ceremonial și administrativ al monarhiei britanice, găzduind în continuare banchete de stat, ceremonii de învestire, recepții diplomatice și cele mai importante evenimente regale.

Decizia marchează un nou capitol pentru familia regală și reprezintă una dintre cele mai importante modificări privind modul de funcționare al monarhiei din ultimele generații.

De ce refuză regele să locuiască la Palatul Buckingham

Deși Palatul Buckingham este considerat simbolul monarhiei britanice, oficialii regali spun că acesta nu a fost niciodată locuința ideală pentru Charles și Camilla.

Cu cele 775 de încăperi, palatul funcționează mai degrabă ca o instituție de stat decât ca o casă de familie. Potrivit apropiaților Casei Regale, regele Charles a dorit întotdeauna să păstreze o separare clară între viața privată și obligațiile oficiale.

Clarence House, aflată la doar câteva minute de mers pe jos, îi oferă această intimitate și are o puternică valoare sentimentală, fiind locuința sa de peste două decenii.

Palatul Buckingham va deveni mai accesibil publicului

Unul dintre principalele motive ale acestei decizii este dorința de a deschide mai mult Palatul Buckingham pentru vizitatori.

În lipsa unui monarh care să locuiască permanent în apartamentele private, autoritățile intenționează să extindă accesul publicului în mai multe zone ale palatului pe parcursul întregului an, și nu doar în perioada tradițională a deschiderii de vară.

Inițiativa se înscrie în strategia regelui Charles de a moderniza monarhia și de a transforma una dintre cele mai cunoscute clădiri din lume într-un spațiu care să rămână atât sediu oficial al Coroanei, cât și obiectiv istoric accesibil publicului.

O tradiție începută de regina Victoria în 1837

Palatul Buckingham este reședința oficială a monarhilor britanici încă din anul 1837, când regina Victoria a devenit primul suveran care s-a mutat aici.

Clădirea fusese construită inițial sub numele de Buckingham House și cumpărată în 1761 de regele George al III-lea pentru regina Charlotte, fiind extinsă treptat până la forma impunătoare de astăzi.

Timp de aproape 190 de ani, fiecare monarh britanic aflat pe tron a locuit la Palatul Buckingham. Regele Charles este primul care decide să întrerupă această tradiție.

Decizia stârnește controverse

Anunțul a fost primit cu reacții împărțite. Susținătorii regelui consideră că măsura reprezintă un nou pas în modernizarea monarhiei și în apropierea instituției de public.

Criticii, însă, atrag atenția că renovarea Palatului Buckingham a costat contribuabilii britanici aproximativ 369 de milioane de lire sterline, iar faptul că regele nu intenționează să locuiască acolo ridică semne de întrebare privind justificarea unei investiții atât de mari.

Decizia lui Charles ar putea avea efecte și asupra generațiilor viitoare. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, nici prințul William nu și-ar dori să transforme Palatul Buckingham în reședința sa permanentă atunci când va deveni rege.

Dacă acest scenariu se va confirma, Palatul Buckingham ar putea rămâne definitiv doar centrul ceremonial și administrativ al monarhiei britanice, renunțând pentru prima dată, după aproape două secole, la rolul său de locuință a suveranului.

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