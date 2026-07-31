Cum îl sfidează regele Charles pe prințul William. Totul din cauza lui Harry! Detalii din culisele familiei regale

Regele Charles și prințul William ar avea viziuni tot mai diferite în privința modului în care trebuie gestionată relația cu prințul Harry. Acum, monarhul l-a sfidat pe fiul cel mare și i-a oferit mezinului o cameră la Palatul Buckingham, în septembrie. Află detalii!

Cum îl sfidează regele Charles pe prințul William

Experții în familia regală susțin că gestul regelui de a-i oferi din nou prințului Harry o cazare sigură pentru vizita din luna septembrie este o sfidare la adresa prințului William, potrivit Fox News. Comentatorul regal Ian Pelham Turner spune că gestul lui Charles este „o posibilă gură de oxigen” pentru relația cu Harry.

În luna septembrie, acesta ar urma să revină în Regatul Unit cu ocazia întâlnirii sale anuale cu organizația sa caritabilă, „Well Child”.

Autorul regal Robert Jobson a declarat pentru Page Six că prințul William și fratele său „au agende” și relații complet diferite cu tatăl lor. Atât reprezentanții Palatului Buckingham, cât și cei ai prințului Harry au refuzat să comenteze informația.

William, enervat de volumul „Spare”

Christopher Andersen, autorul volumului „The King”, este de părere că ruptura dintre William și Harry s-a adâncit după apariția autobiografiei „Spare”, în 2023.

„În ceea ce îl privește pe Harry, William a tras o linie clară după publicarea volumului «Spare» și este dezamăgit că tatăl său nu îl susține mai ferm. William își iubește tatăl și înțelege mai bine decât oricine cât de subestimat a fost Charles de-a lungul anilor. Își dorește ca regele să lase o amprentă importantă în istorie. Dar, în adâncul sufletului, știe că el și familia lui – în special soția sa, Kate – reprezintă viitorul monarhiei”, a mărturisit autorul Christopher Andersen.

Jurnalista și fotografa Helena Chard susține că prințul William este un om încăpățânat. Acesta este greu de înduplecat și iartă și mai greu!

„Megxit l-a obligat pe William să se maturizeze rapid ca viitor rege. A trebuit să protejeze instituția în timp ce fratele său a ales să plece. William crede că monarhia trebuie să facă ceea ce este corect, chiar dacă acest lucru este dureros. Din câte înțeleg, el a simțit că tatăl său nu a gestionat situația suficient de ferm. Charles poate își dorește împăcarea și joacă rolul de mediator cu Harry, însă William și Catherine sunt hotărâți să stabilească limite clare. Charles domnește, dar William și Catherine planifică viitorul. Iar această planificare începe să semene tot mai mult cu o formă de conducere. Charles își dorește vindecarea relațiilor. William și Catherine urmăresc supraviețuirea și stabilitatea monarhiei. Nu face acest lucru din încăpățânare, ci pentru că este convins că este decizia corectă”, susține Helena Chard.

Ce relație are William cu regele Charles

Experții în problemele familiei regale spun că cei doi au o relație „perfect civilizată”. Cu toate acestea, surse citate de Page Six susțin că între prințul William și regele Charles există dezacorduri constante privind direcția în care ar trebui condusă monarhia.

„Problema cu William este că are impresia că știe întotdeauna ce este mai bine”, a mărturisit biograful regal Hugo Vickers.

În continuare, Christopher Andersen susține că regele Charles a obosit după toate aceste drame și conflicte din familia sa. Acesta vrea ca lucrurile să revină la normal, motiv pentru care îi tot întinde lui Harry ramuri de măslin.

„Regele Charles este obosit. Și-ar dori ca totul să fie ca înainte de Megxit. Dar știe cât de încăpățânat este William. Margaret Rhodes, verișoara reginei Elisabeta a II-a, mi-a spus de mai multe ori că relația dintre Charles și mama sa nu a fost niciodată una foarte apropiată. Ceea ce oamenii nu înțeleg este că familia regală nu funcționează pe baza unor relații călduroase. Este, până la urmă, «The Firm»”, susține Christopher Andersen.

Relația dintre Harry și William este rece

În continuare, experții susțin că cei doi frați nu își vorbesc din 2020, de când cei doi duci de Sussex au renunțat la statutul de membri activi. În acel an s-au mutat în California, America.

Din acest motiv, William și Kate Middleton nu au știut că regele Charles și regina Camilla s-au întâlnit cu Harry și Meghan Markle pe 10 iulie. Aceștia s-au întâlnit în secret timp de o oră la Highgrove House, reședința de la țară a monarhului.

William și-a exprimat foarte clar dezacordul ofertelor de împăcare ale regelui Charles prin absentarea sa de la reuniunea de familie.

„William transmite foarte clar că are propriile principii și propriile reguli privind ceea ce este corect și ceea ce este greșit. El consideră că Harry a încălcat aceste reguli de prea multe ori. Nu este doar o problemă personală. William are un puternic simț al datoriei față de familie, față de țară și față de locul familiei sale în istorie. El crede că Harry a afectat grav reputația familiei regale. Și pentru ce? Ca să devină un influencer în sudul Californiei?”, mai spune Christopher Andersen.

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